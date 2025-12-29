Entre hoy y mañana, se realizará sesión del Consejo de Ministros para evaluar el Decreto de Urgencia (D.U.) que autorice al Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias para ordenar de manera estructural a Petróleos del Perú - Petroperú-, anunció la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

La autoridad señaló que el objetivo de ese D.U. es resguardar la seguridad energética, fortalecer a la petrolera estatal y evitar escenarios que pongan en riesgo su continuidad operativa, además de ordenar su situación financiera, asegurará su viabilidad en el tiempo y evitar mayores riesgos fiscales para el país.

La titular del MEF explicó que Petroperú enfrenta una situación caracterizada por problemas de solvencia operativa, falta de liquidez y riesgo de incumplimiento de obligaciones, escenario que no puede seguir siendo atendido únicamente mediante transferencias o garantías del Estado.

Garantías por US$900 millones sólo este año

“Seguir inyectando recursos públicos para el pago de deudas no es una solución integral ni sostenible. Lo que queremos es iniciar un proceso serio de reestructuración que permita salvar la empresa y proteger los activos de todos los peruanos”, señaló.

Asimismo, recordó que, entre 2022 y 2024, el Estado comprometió S/ 17,888 millones para sostener financieramente a Petroperú, y que solo en 2025 se han honrado garantías por alrededor de US$ 900 millones.

En ese contexto, advirtió que postergar decisiones estructurales solo encarece la solución y aumenta los riesgos fiscales.

En el marco de la emisión del referido D.U., la ministra Miralles subrayó que el objetivo del Gobierno no es cerrar Petroperú ni renunciar a su rol estratégico, sino reorganizarla para hacerla viable y autosostenible.

Los componentes de la reestructuración

La titular del MEF detalló que la reestructuración tendrá dos componentes principales. El primero está referido a una reorganización interna, orientada a reducir costos y hacer más eficiente la estructura administrativa.

El segundo apunta a una reestructuración del negocio, que permitirá evaluar las distintas líneas de actividad de la empresa, identificando aquellas estratégicas para el país y aquellas que podrían ser gestionadas de manera más eficiente mediante mecanismos como proyectos en activos u otras modalidades que no implican necesariamente la venta de activos.

“Petroperú tiene activos importantes que pueden ser puestos en valor. Existen mecanismos en los que el Estado no vende, sino que permite que un privado invierta, desarrolle y genere ingresos, reduciendo riesgos financieros y mejorando la gestión, en beneficio del país y todos los peruanos”, explicó Miralles.

LEA TAMBIÉN: Petroperú hace ajustes a su directorio otra vez y ya tiene nueva presidenta

Se garantizará abastecimiento de combustibles

Asimismo, la titular del MEF remarcó que cualquier medida que se adopte respetará plenamente los derechos laborales de los trabajadores de la empresa y garantizará la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país, especialmente en las zonas donde Petroperú cumple un rol relevante.

Finalmente, subrayó que el D.U. busca dejar encaminada una solución de fondo que permita a Petroperú recuperar sostenibilidad, generar ingresos propios y reducir su dependencia del apoyo estatal.

“No hacer nada no es una opción. Esta es una decisión necesaria y urgente para proteger los recursos públicos y asegurar que la empresa pueda cumplir un rol adecuado en beneficio del país”, concluyó.