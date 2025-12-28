La ministra de Economía, Denisse Miralles, anunció que en los próximos días el Gobierno aprobará a través de un decreto de urgencia (D.U.) la reestructuración integral de Petroperú, y aseguró que esa medida no afectará los beneficios sociales de sus trabajadores.

Añadió que previo a ello, se convocará a una sesión de Consejo de Ministros para que los ministros se reúnan, debatan y aprueben la medida que, aseguró, es la solución integral para la petrolera estatal.

“Lo que queremos hacer es justamente iniciar un proceso serio de respaldo a la empresa; van a ver los detalles en el decreto de urgencia que estamos aprobando en estos días. El 29 y 30, mañana y pasado, debemos estar convocando un Consejo de Ministros para que los señores ministros puedan aprobar este dispositivo y tener ahí la solución integral”, declaró a los medios.

Buscan salvaguardar los activos del Estado

Previamente, la ministra Miralles aseguró que el Gobierno busca salvaguardar los activos del Estado y que “seguir inyectándole recursos para pago de deudas (a Petroperú) no es una solución integral”.

“(La solución integral) no pasa por seguir inyectando recursos, transfiriendo para pago de deudas; (eso) no es sostenible; tenemos que salvaguardar los activos del Estado y quiero también dar la tranquilidad a los trabajadores porque habrá respeto de los beneficios sociales”, mencionó.

La titular del MEF insistió en que, así como está (la empresa), no es responsable darle una inyección de recursos y seguir alimentando un problema.

“Lo que queremos es resolver el problema, restructurar, ver la dimensión adecuada que debe tener este activo y seguro después brindar algún tipo de apoyo para que sea sostenible”, reiteró Miralles.

No habría desabastecimiento de combustibles

En cualquier caso, aseguró que no existirá ningún desabastecimiento (de combustibles que provee Petroperú en zonas donde esa empresa pública brinda servicio de seguridad energética, y que eso es parte de la solución integral antes mencionada.

“Hay mecanismos como proyectos en activos que el Estado no vende, sino que ponen valor para que un privado desarrolle, realice una inversión y le genere réditos al Estado también. Petroperú tiene activos muy importantes que pueden ser aprovechados con estos mecanismos”, sostuvo la titular de Economía.

¿Qué soluciones son viables?

En tanto, en declaraciones a RPP, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, enfatizó que la empresa sería rentable, pero que ello depende de quién lo maneje y de que no se encuentre “politizada”.

Como medida de solución de cara al 2026, Alejandro Narváez sugirió la eliminación del IGV (Impuesto General de las Ventas) en la venta de combustible en la Amazonía.

En contraparte, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, señaló que eso no es viable, pues “ha sido motivo de protestas históricas en la zona”.

“No es eliminar la exoneración, sino que Petroperú no sea perjudicado por el manejo de un precio igual en los derivados del petróleo que comercializa. Es decir, que pueda devolverle al Estado el IGV que le quiere cobrar a Petroperú por el hecho de ser una industria integrada”, señaló.

Por ello planteó que es clave el ingreso de un socio de primer nivel (a Petroperú) para “evitar la injerencia política”.

“Si se crea un diseño por el cual la deuda se maneja a través de un fideicomiso, el Estado logra volver a perfilar la deuda, crea dos o tres filiales, donde la refinería, el almacenamiento, comercialización, puede con independencia operativa ser atractiva para un inversionista que asuma un porcentaje minoritario, esa salida le daría una posibilidad a Petroperú de evitar este problema que se está repitiendo cada cierto tiempo, de pedir auxilio al Estado peruano”, propuso el experto.

