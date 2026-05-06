El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, y dispuso que la primera regidora,Ruccy Judith Oscco Polar, asuma el cargo para completar el periodo municipal 2023-2026.

Asi lo indica la Resolución N.º 0805-2026-JNE, emitida tras una audiencia pública virtual, en la que el máximo tribunal electoral revocó el acuerdo del Concejo Provincial que previamente había rechazado el pedido de vacancia.

La resolución se conoció 26 días después de la audiencia pública del 10 de abril.

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La vacancia se da luego de que se denunciara al alcalde por usar a personal contrado para el muncipio para otras tareas como el cuidado de su mascota.

La vacancia se da luego de que se denunciara al alcalde por usar a personal contrado para el muncipio para otras tareas como el cuidado de su mascota. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

El trabajador contaba con tres órdenes de servicio —por un total de S/14,400— para labores de seguridad y vigilancia en el despacho de alcaldía.

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