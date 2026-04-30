En el marco de su 40° aniversario, Caja Arequipa realizó su segunda emisión de Certificados de Depósito Negociables (CDN) del 2026 por S/ 59.3 millones, en una operación que registró una demanda de S/ 80.8 millones, equivalente a 1.36 veces el monto ofertado.

La colocación se estructuró a un plazo de 360 días y una tasa de 4.50%, reflejando el interés de inversionistas institucionales y la confianza del mercado en la entidad.

Con esta emisión, Caja Arequipa acumula colocaciones por S/ 129.3 millones en lo que va del año, consolidando su presencia en el mercado de capitales y fortaleciendo su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento.

Esta es la segunda emisión que realiza la entidad en el 2026 y forma parte de su plan de fondeo, el cual viene ejecutando de manera sostenida en los últimos años. En este proceso, Caja Arequipa ha sido pionera dentro del sistema de cajas municipales en acceder al mercado de capitales como alternativa de financiamiento, manteniendo una participación constante que respalda su posicionamiento en este segmento.

En 2025, la entidad realizó cinco emisiones en el mercado peruano —tres de Certificados de Depósito Negociables y dos de Bonos Subordinados— por un total de S/ 242.4 millones, reflejando una estrategia activa y diversificada.

Desde la entidad destacan tres factores clave: la confianza del mercado, evidenciada en la sobredemanda y el perfil de los inversionistas; una ejecución sólida alineada a su estrategia financiera; y la consistencia en el tiempo como base de su posicionamiento en el mercado de capitales.

Al respecto, Manuel Chacaltana Cortez, Gerente Central de Finanzas y Control de Gestión, señaló que “esta colocación ratifica la confianza del mercado en la solidez financiera de Caja Arequipa y en la consistencia de nuestra estrategia en el mercado de capitales. La sobredemanda refleja el respaldo de inversionistas institucionales a un modelo de gestión basado en disciplina, transparencia y crecimiento sostenible”.

Con esta operación, Caja Arequipa consolida su presencia en el mercado de capitales y fortalece su capacidad de financiamiento para seguir impulsando el crecimiento de los microempresarios en el país.