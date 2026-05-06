El Poder Judicial informó que el Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima se declaró incompetente para tramitar la demanda de amparo presentada por el alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vinculada a la convocatoria de elecciones complementarias en Lima.

Según la resolución emitida por la jueza Silvia Núñez Riva, el despacho que lidera es un juzgado subespecializado en procesos constitucionales asociados a materias tributarias, aduaneras, de mercado y casos relacionados con Indecopi. En esa línea, determinó que el recurso planteado no se enmarca dentro de su ámbito de competencia .

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La acción de amparo impulsada por Reggiardo buscaba dejar sin efecto el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima Metropolitana.

La acción de amparo impulsada por Reggiardo buscaba dejar sin efecto el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias. Foto: MML.

Caso será derivado a otro juzgado

Tras la evaluación del expediente, la magistrada concluyó que su despacho no puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo del caso. En consecuencia, dispuso que la demanda sea remitida a un juzgado constitucional competente que pueda analizarla conforme a ley.

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La decisión adoptada no supone el rechazo definitivo del recurso, sino que responde a un tema de competencia jurisdiccional. En ese sentido, será otra instancia del Poder Judicial la que determine si admite a trámite la demanda.