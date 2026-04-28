El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital.

A través de un comunicado, la autoridad sostuvo que esta decisión dejaría sin participación a alrededor de un millón de electores lo que, consideró, compromete la legitimidad del proceso.

El alcalde también precisó que en la jornada electoral se habrían cometido irregularidades registradas las cuales, según indicó, no tendrían precedentes en procesos anteriores.

Entre ellas mencionó la demora injustificada en la instalación y apertura de mesas de sufragio, la no instalación de algunas mesas, la falta de material electoral y la presunta desaparición de actas tanto en el extranjero como en diversos puntos de Lima.

“Estas circunstancias, independientemente de su naturaleza culposa o dolosa, afectan los principios de transparencia, legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima que deben regir todo proceso electoral”, se lee en su pronunciamiento.

Por ello, ante este panorama, Reggiardo exhortó al JNE reconsidere su decisión y convoque a elecciones complementarias en el más breve plazo, teniendo en cuenta como precedentes como la ampliación del proceso electoral del 12 al 13 de abril

Asimismo, el alcalde advirtió que, de persistir la afectación de los derechos señalados, se interpondrán las acciones constitucionales correspondientes ante el Tribunal Constitucional (TC) para restituir el ejercicio pleno del derecho al voto.

Según explicó, estas acciones buscarán revisar las acciones atribuidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), convalidadas por el JNE.

“Exhorto a las autoridades, actores políticos, al sector empresarial y a la ciudadanía en general a resguardar el orden constitucional, la institucionalidad democrática y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, pilares sobre los cuales se sustenta el Estado de Derecho”, finalizó el comunicado.