Los días 17 y 24 de mayo próximo se realizarán las elecciones primarias de las organizaciones políticas inscritas, proceso mediante el cual se definirán las candidaturas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Durante la primera jornada, los afiliados de las organizaciones políticas seleccionarán directamente a sus candidatos para los distintos cargos de elección popular, conforme a lo establecido en la normativa vigente y en los reglamentos electorales correspondientes.

Las organizaciones políticas también podrán optar por la modalidad en la que, afiliados y no afiliados, previamente inscritos como electores, participarán en la selección de sus postulantes.

En la misma fecha también se desarrollará la elección de delegados, quienes posteriormente tendrán la responsabilidad de definir las candidaturas de sus respectivas organizaciones políticas.

De acuerdo con el cronograma electoral, el 24 de mayo se realizará la elección de aspirantes por parte de sus delegados, etapa que forma parte del mecanismo contemplado en la Ley de Organizaciones Políticas, informó la Agencia Andina.

El 1 de junio es la fecha límite para la proclamación de resultados de las elecciones primarias. | Foto: Andina

Asistencia técnica y fiscalización

Estas fases forman parte del proceso de elecciones internas supervisadas por el sistema electoral, cuyo objetivo es garantizar la transparencia y la participación democrática en la selección de candidaturas.

Para ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que los organismos electorales brindan asistencia técnica y fiscalización a fin de asegurar que las organizaciones políticas cumplan con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

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Fechas clave de las elecciones

De otro lado, el 1 de junio es la fecha límite para la proclamación de resultados de las elecciones primarias, procedimiento que estará a cargo del JNE, conforme a las competencias que le otorga la legislación electoral.

Cabe subrayar que la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas regionales y municipales es el próximo 16 de junio.

En tanto, el 5 de septiembre deben quedar correctamente inscritas, con miras a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el 4 de octubre próximo.