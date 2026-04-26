Hasta hoy se puede consultar la lista de Padrón Inicial. Foto: Difusión.
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, conforme al artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones, la cual estará disponible solo hasta hoy, domingo 26 de abril.

y de acceso público dentro de este proceso electoral.

La lista puede consultarse de forma virtual , donde se exhibe esencialmente en espacios públicos de 404 distritos de 22 departamentos donde el acceso a internet es limitado.

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Según el último simulacro del Reniec, e

El artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que la publicación visible del padrón inicial por parte del Reniec es importante para garantizar transparencia y participación ciudadana mediante la veeduría en la elaboración del padrón.

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, mientras que de los demás solo accede a información básica.

Es importante, además, que la ciudadanía verifique sus datos, ya que si una persona fallecida aún figura en el padrón o su defunción no fue registrada, se puede solicitar una tacha para que sea retirada.

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que no deberían aparecer en el padrón electoral.

Si un ciudadano identifica una omisión en su propio registro, puede presentar un reclamo debidamente sustentado mediante la mesa de partes virtual.

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Para ello, debe descargar el o, de manera presencial, en las agencias de la institución.

Una vez concluido el plazo de publicación de la Lista del Padrón Inicial, el Reniec iniciará la etapa de procesamiento de los reclamos y tachas recibidas.

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Luego, el Reniec enviará el Padrón Electoral Preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del 7 de mayo, y este deberá aprobarlo hasta el 6 de junio.

Cabe recordar que el Padrón Inicial es una versión preliminar del padrón electoral que elabora y publica el Reniec antes de las elecciones para que la ciudadanía lo revise y lo fiscalice.

El Padrón Inicial es una versión preliminar del padrón electoral que elabora y publica el Reniec antes de las elecciones para que la ciudadanía lo revise y lo fiscalice.| Foto: Andina
El Padrón Inicial es una versión preliminar del padrón electoral que elabora y publica el Reniec antes de las elecciones para que la ciudadanía lo revise y lo fiscalice.| Foto: Andina

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