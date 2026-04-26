El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundió la lista del Padrón Inicial para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, conforme al artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones, la cual estará disponible solo hasta hoy, domingo 26 de abril.

La publicación del padrón se lleva a cabo durante cinco días, del 22 al 26 de abril, como un proceso legal, obligatorio, transparente y de acceso público dentro de este proceso electoral.

La lista puede consultarse de forma virtual mediante el siguiente enlace, donde se exhibe esencialmente en espacios públicos de 404 distritos de 22 departamentos donde el acceso a internet es limitado.

Según el último simulacro del Reniec, estarían habilitados 26, 353, 329 electores, de los cuales 13, 235, 796 son mujeres y 13, 117, 533 son hombres.

El artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que la publicación visible del padrón inicial por parte del Reniec es importante para garantizar transparencia y participación ciudadana mediante la veeduría en la elaboración del padrón.

La Lista del Padrón Inicial permite una consulta sencilla por distrito electoral. Cada ciudadano puede ver sus propios datos (DNI, nombre completo, domicilio y grupo de votación), mientras que de los demás solo accede a información básica.

Es importante, además, que la ciudadanía verifique sus datos, ya que si una persona fallecida aún figura en el padrón o su defunción no fue registrada, se puede solicitar una tacha para que sea retirada.

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El Reniec aclaró que también podría detectarse a personas recluidas en centros penitenciarios que no deberían aparecer en el padrón electoral.

Si un ciudadano identifica una omisión en su propio registro, puede presentar un reclamo debidamente sustentado mediante la mesa de partes virtual.

Para ello, debe descargar el formulario disponible en la página web y presentarlo a través de la Mesa de Partes Virtuales del Reniec o, de manera presencial, en las agencias de la institución.

Una vez concluido el plazo de publicación de la Lista del Padrón Inicial, el Reniec iniciará la etapa de procesamiento de los reclamos y tachas recibidas.

Luego, el Reniec enviará el Padrón Electoral Preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del 7 de mayo, y este deberá aprobarlo hasta el 6 de junio.

Cabe recordar que el Padrón Inicial es una versión preliminar del padrón electoral que elabora y publica el Reniec antes de las elecciones para que la ciudadanía lo revise y lo fiscalice.