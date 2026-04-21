La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instaló 26 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para organizar y ejecutar las elecciones primarias que definirán las candidaturas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según la Resolución Jefatural 000051-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el cronograma electoral, las elecciones primarias se realizarán en dos fechas, según la modalidad que elija cada organización política, ya sea una por afiliados y otra por delegados.

La modalidad por afiliados se llevará a cabo el 17 de mayo, en donde los militantes elegirán directamente a sus candidatos en un proceso organizado por la ONPE.

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En tanto, la modalidad por delegados se realizará en dos etapas: el 17 de mayo los afiliados elegirán a sus delegados en un proceso interno (con posible asistencia técnica de la ONPE).

El 24 de mayo estos delegados elegirán a los candidatos finales en una elección organizada por la ONPE.

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En ambas modalidades, las organizaciones políticas definirán a sus candidatos a gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de sus regidores.

Las ODPE se encuentran distribuidas en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias (9 provincias), Lima Cercado (43 distritos), Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.