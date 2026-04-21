ONPE instala 26 oficinas descentralizadas para las primarias de las Elecciones Municipales 2026. (Fuente: El Peruano)
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, según la Resolución Jefatural 000051-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el cronograma electoral,

La modalidad por afiliados se llevará a cabo el 17 de mayo, en donde los militantes elegirán directamente a sus candidatos en un proceso organizado por la ONPE.

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En tanto, la modalidad por delegados se realizará en dos etapas: el 17 de mayo los afiliados elegirán a sus delegados en un proceso interno (con posible asistencia técnica de la ONPE).

El 24 de mayo estos delegados elegirán a los candidatos finales en una elección organizada por la ONPE.

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En ambas modalidades,

Las ODPE se encuentran distribuidas en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias (9 provincias), Lima Cercado (43 distritos), Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Las ODPE se encuentran distribuidas en diversas regiones del país, incluyendo, entre otras, Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lima Provincias, Lima Cercado y Ucayali. (Foto: archivo GEC)
Las ODPE se encuentran distribuidas en diversas regiones del país, incluyendo, entre otras, Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lima Provincias, Lima Cercado y Ucayali. (Foto: archivo GEC)

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