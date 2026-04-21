Hasta el momento, Rafael López Aliaga no ha presentado pruebas del fraude electoral, ni pedido disculpas personales a quienes acusa de cometer trampas. Foto: Getty
Hasta el momento, Rafael López Aliaga no ha presentado pruebas del fraude electoral, ni pedido disculpas personales a quienes acusa de cometer trampas. Foto: Getty
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Redacción Gestión
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El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insinuó que Keiko Fujimori ganó en Junín “con trafa”, Hasta el momento, no se ha rectificado, pero su abogado Wilber Medina pidió disculpas públicamente.

“A título personal, aprovecho para pedir disculpas a la señora Keiko Fujimori y al señor Samuel Dyer. Estas expresiones las considero inoportunas, de repente, producto del estrés que está atravesando el señor López Aliaga”, mencionó a RPP.

Medina enfatizó que las disculpas van a su nombre y no de Rafael López Aliaga, a quien ya le hizo presente su disconformidad. “Dice que las vas a tomar en cuenta”, añadió.

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Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, formó parte de una jornada de protesta contra la ONPE y el JNE en el Campo de Marte | Foto: El Comercio
Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, formó parte de una jornada de protesta contra la ONPE y el JNE en el Campo de Marte | Foto: El Comercio

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El letrado sostuvo que algunos especialistas alegan que no hay fraude porque no hay pruebas, mas insistió en que

“Estamos frente a hechos de fraude no convencionales”, arremetió.

En esa línea,

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“Planteamos alguna solución que el tribunal electoral tendrá que valorar bajo análisis de datos más precisos”, añadió.

Finalmente, reiteró que , y en su lugar, el JNE debe designar a un nuevo encargado.

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