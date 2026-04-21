El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insinuó que Keiko Fujimori ganó en Junín “con trafa”, y aseguró que el empresario Samuel Dyer destinó millones de dólares para financiar personeros de Fuerza Popular. Hasta el momento, no se ha rectificado, pero su abogado Wilber Medina pidió disculpas públicamente.

“A título personal, aprovecho para pedir disculpas a la señora Keiko Fujimori y al señor Samuel Dyer. Estas expresiones las considero inoportunas, de repente, producto del estrés que está atravesando el señor López Aliaga”, mencionó a RPP.

Medina enfatizó que las disculpas van a su nombre y no de Rafael López Aliaga, a quien ya le hizo presente su disconformidad. “Dice que las vas a tomar en cuenta”, añadió.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, formó parte de una jornada de protesta contra la ONPE y el JNE en el Campo de Marte | Foto: El Comercio

Piden nuevas elecciones solo en Lima

El letrado sostuvo que algunos especialistas alegan que no hay fraude porque no hay pruebas, mas insistió en que “están juzgando la concepción de fraude del siglo pasado para analizar hechos de este siglo”.

“Estamos frente a hechos de fraude no convencionales”, arremetió.

En esa línea, pidió al tribunal electoral —es decir, el Jurado Nacional de Elecciones— realizar nuevas elecciones solo en las mesas donde no se pudieron instalar a tiempo las herramientas para el sufragio.

“Planteamos alguna solución que el tribunal electoral tendrá que valorar bajo análisis de datos más precisos”, añadió.

Finalmente, reiteró que Piero Corvetto no debe continuar a cargo de la ONPE, y en su lugar, el JNE debe designar a un nuevo encargado.