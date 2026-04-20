Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)
Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

realizadas el 12 y 13 de abril.

relacionadas con este tema, según informó RPP.

Este despacho, dirigido por el fiscal Raúl Martínez, ya investiga el caso por el presunto delito de colusión vinculado a la contratación de la empresa Gálaga por parte de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JNJ señala que no se ha reunido con ningún posible reemplazo de Piero Corvetto

Las denuncias abarcan la presunta omisión de funciones, antes a cargo de una Fiscalía Penal de Lima Centro;

LEA TAMBIÉN: Dólar acentúa volatilidad por incertidumbre sobre resultados, ¿qué picos puede tocar?

Esta misma fiscalía anticorrupción ya había citado como testigo al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el viernes pasado, pero la diligencia no se realizó por un pedido de reprogramación del funcionario.

Fiscalía Anticorrupción verá las denuncias relacionadas al desarrollo de las Elecciones 2026. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Fiscalía Anticorrupción verá las denuncias relacionadas al desarrollo de las Elecciones 2026. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: Inician audiencias de recuento de votos
Elecciones 2026: documento de Contraloría revela nuevas irregularidades en elecciones 2026
Balcázar sobre las elecciones: “Es imperdonable cualquier error que genere dudas sobre la legitimidad del proceso”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.