La Fiscalía Anticorrupción de Lima se encargará de investigar todas las denuncias presentadas y que se puedan presentar sobre las presuntas irregularidades en las Elecciones 2026 realizadas el 12 y 13 de abril.

El Ministerio Público encargó al Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Lima Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investigar todas las denuncias del distrito fiscal de Lima Centro relacionadas con este tema, según informó RPP.

Este despacho, dirigido por el fiscal Raúl Martínez, ya investiga el caso por el presunto delito de colusión vinculado a la contratación de la empresa Gálaga por parte de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Las denuncias abarcan la presunta omisión de funciones, antes a cargo de una Fiscalía Penal de Lima Centro; la investigación por colusión que venía realizando esta Fiscalía Anticorrupción; y hechos como la pérdida de material electoral reportada la semana pasada.

Esta misma fiscalía anticorrupción ya había citado como testigo al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el viernes pasado, pero la diligencia no se realizó por un pedido de reprogramación del funcionario.