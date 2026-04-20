Presidente aclara que el Gobierno dio de manera oportuna los recursos para elecciones. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo que el Poder Ejecutivo

Nosotros le hemos dado todos los recursos económicos al Jurado Nacional de Elecciones y me apena que no haya sido utilizado todo lo otorgado al jurado, apenas han utilizado la tercera parte. En su debido momento, con la reunión del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE en Palacio, el ministro de Economía y el jefe del Gabinete hemos acordado dar el dinero correspondiente, entonces no pueden decir que hemos demorado el aporte para que se hagan las elecciones”, sostuvo.

En breves declaraciones a Exitosa, también pidió que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público actúen conforme a sus atribuciones para determinar, de manera célere, responsabilidades en los funcionarios que han sido cuestionados por el manejo de los comicios.

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Presidente aclara que el Gobierno dio de manera oportuna los recursos para elecciones (Foto: ODPE)
Presidente aclara que el Gobierno dio de manera oportuna los recursos para elecciones (Foto: ODPE)

“Lo único que reclamo es que los entes competentes, que son la Junta Nacional (de Justicia) y el Fiscal Anticorrupción, determinen de forma rápida realmente qué responsabilidad les recae a los funcionarios que están cuestionados, nada más”, declaró.

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Balcázar calificó como imperdonable cualquier error que siembre dudas sobre la legitimidad del proceso electoral actual, informó Exitosa. El mandatario insistió en que el Ministerio Público debe actuar con celeridad para despejar las sospechas de fraude que algunos sectores políticos han empezado a difundir irresponsablemente en las regiones.

El jefe de Estado viajó en la víspera a la región Lambayeque, donde ayer inauguró un proyecto de electrificación en beneficio de más de tres mil pobladores de 25 caseríos de Olmos. “Al traer la luz, traemos esperanza”, resaltó el mandatario.

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