Dejemos que las instituciones y organismos encargados hagan su trabajo; el JNE, JNJ y la fiscalía son los organismos encargados”, señaló el Rospigliosi. (Foto: Congreso)
Dejemos que las instituciones y organismos encargados hagan su trabajo; el JNE, JNJ y la fiscalía son los organismos encargados”, señaló el Rospigliosi. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidió esperar con tranquilidad los resultados de las Elecciones Generales 2026.

Como sabemos, el segundo lugar está muy disputado, pero esperemos con tranquilidad los resultados”, declaró a la prensa a su ingreso al Parlamento.

En ese sentido, exhortó a no crear “más problemas de los que ya tenemos” y esperemos con tranquilidad los resultados.

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Respecto a los problemas logísticos en la distribución de material electoral, Rospigliosi indicó que los organismos competentes, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, han tomado cartas en el asunto.

Piero Corvetto declarará este viernes sobre irregularidades en proceso electoral. (Foto: Andina)
Piero Corvetto declarará este viernes sobre irregularidades en proceso electoral. (Foto: Andina)

para que informe sobre estos temas, y los parlamentarios realizaron las preguntas que consideraron necesarias.

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No pongamos más problemas de los que ya existen, dejemos que las instituciones y organismos encargados hagan su trabajo; el JNE, JNJ y la fiscalía son los organismos encargados”, afirmó.

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