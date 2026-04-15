Gremios empresariales exigen la destitución del jefe de la ONPE. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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porque consideran que ello afecta la integridad de las Elecciones 2026 y la confianza de la ciudadanía.

Los empresarios calificaron de inaceptable que

“A ello se suma el mal funcionamiento del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en un gran porcentaje de mesas”, se lee en un comunicado.

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, asegurando condiciones adecuadas para el voto en todo el país.

Asimismo, señalaron que la actuación del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no ayudó a aclarar los hechos ni a dar legitimidad al proceso, por lo que habría incumplido sus deberes legales y constitucionales pese a las advertencias de la Contraloría.

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Ante ello, , para garantizar que el proceso de la segunda vuelta sea transparente, confiable y acorde con la voluntad popular.

Cabe recordar que el gremio agrupa a la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industria (SNI), la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PerúCámaras), la Sociedad Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y la Plataforma Nacional Mipymes.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec
Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec

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