La Unión de Gremios Empresariales expresó su preocupación por los retrasos en la distribución del material electoral en la jornada del 12 de abril, porque consideran que ello afecta la integridad de las Elecciones 2026 y la confianza de la ciudadanía.

Los empresarios calificaron de inaceptable que las mesas de votación se instalen tarde o no funcionen por falta de material, lo que impidió votar a muchos ciudadanos.

“A ello se suma el mal funcionamiento del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en un gran porcentaje de mesas”, se lee en un comunicado.

Los gremios recordaron que las leyes orgánicas de Elecciones y de la ONPE establecen que dicho organismo es responsable de organizar y ejecutar el proceso electoral, asegurando condiciones adecuadas para el voto en todo el país.

Asimismo, señalaron que la actuación del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no ayudó a aclarar los hechos ni a dar legitimidad al proceso, por lo que habría incumplido sus deberes legales y constitucionales pese a las advertencias de la Contraloría.

Ante ello, solicitaron que la Junta Nacional de Justicia destituya de inmediato a Piero Corvetto y que el nuevo jefe de la ONPE cambie a todos los funcionarios involucrados, para garantizar que el proceso de la segunda vuelta sea transparente, confiable y acorde con la voluntad popular.

Cabe recordar que el gremio agrupa a la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industria (SNI), la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PerúCámaras), la Sociedad Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y la Plataforma Nacional Mipymes.