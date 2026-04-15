Hay una nueva fecha en el calendario que concentra toda la atención: la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio. Veremos nuevamente encuestas, declaraciones y escenarios. Y con eso, una sensación de que algo hay que hacer con nuestro dinero –cambiar de moneda, moverlo de fondo o refugiarse en activos fuera del país–, decisiones que se toman rápido y se revierten caro. Todo esto ocurre, además, en un contexto global que sigue tenso: el conflicto permanece latente y el petróleo se mantiene cerca de los US$ 100, una señal clara de que el equilibrio internacional sigue siendo frágil y altamente sensible a shocks.

Esta sensación tiene lógica. Cuando el entorno se siente inestable, actuar parece prudente. El problema es que, en finanzas, actuar y gestionar el riesgo no son la misma cosa; y no todas las decisiones que reducen ansiedad de corto plazo fortalecen un portafolio en el tiempo.

Cada salida anticipada cristaliza una pérdida que podría haber sido temporal. Y cada reingreso, inevitablemente, ocurre cuando el mercado ya se movió. (Foto: izusek/iStock)

En casi todos los procesos electorales, el mercado reaccionó antes, durante y después. Y, en casi todos los casos, quien se mantuvo quieto terminó mejor que quien ajustó su portafolio siguiendo los titulares. No porque tuviera mejor información, sino porque evitó acumular el costo de decisiones que tenían sentido un lunes y ya no lo tenían el siguiente viernes.

Ese costo es invisible, pero real. Cada rotación tiene un precio. Cada salida anticipada cristaliza una pérdida que podría haber sido temporal. Y cada reingreso, inevitablemente, ocurre cuando el mercado ya se movió.

En ese contexto, la renta fija, pensada con un horizonte al menos de mediano plazo, cumple un rol específico dentro del conjunto de alternativas disponibles: aporta previsibilidad y estabilidad a una parte del portafolio, especialmente para quienes valoran la coherencia y continuidad en el tiempo.

Un bono soberano peruano en soles a diez años paga lo que paga independientemente de quién gane en junio. No elimina la volatilidad de corto plazo, pero la vuelve secundaria en horizontes más largos, bajo supuestos normales de cumplimiento.

Mientras otras estrategias buscan capturar escenarios, el tenedor de un bono del Tesoro peruano de mediano o largo plazo sabe exactamente cuánto va a recibir y cuándo. Esa certeza tiene un valor concreto y, en momentos de ruido electoral, suele volverse especialmente relevante para determinados perfiles de inversionista.

La pregunta relevante, entonces, no es qué pasa en junio, sino si el portafolio puede sostener una trayectoria de largo plazo cuando todo el entorno empuja a reaccionar.

En ese contexto, la disciplina de no hacer nada no es pasividad. Es una decisión activa de no intervenir bruscamente cuando la tesis de inversión y el horizonte temporal siguen intactos.

Carlo León es gerente de Renta Fija en Prima AFP.