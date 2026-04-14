La LGCP, el marco que la ONPE pudo “ignorar” en ciertos extremos para contratar a Galaga, cumple la próxima semana (22 de abril) un año entero de vigencia total. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La LGCP, el marco que la ONPE pudo “ignorar” en ciertos extremos para contratar a Galaga, cumple la próxima semana (22 de abril) un año entero de vigencia total. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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La contratación de Servicios Generales Galaga como proveedor de la ONPE para estas elecciones ha marcado la agenda por la ineficacia de esta empresa para distribuir el material electoral.

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