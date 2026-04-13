El Perú vive una jornada clave este domingo 12 de abril con las Elecciones Generales 2026, donde millones de ciudadanos ya han acudido a las urnas para definir al próximo presidente de la República y a los nuevos representantes del Congreso . Con el cierre progresivo de mesas en todo el país, la atención se centra ahora en los primeros resultados oficiales que comienzan a difundirse a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Un dato a tener en cuenta es que si ningún candidato presidencial obtiene más del 50% de los votos válidamente emitidos en la primera ronda, los dos con mayor respaldo pasarán a una potencial segunda vuelta para definir al ganador. Por esta razón, aquí te compartimos los resultados oficiales de la ONPE de las Elecciones Generales 2026 en Perú.

Elecciones Generales 2026: las indicaciones clave que muchos ignoran al momento de votar y debes saber SÍ o SÍ. (Foto: ONPE - Facebook)

Resultados ONPE en vivo de las Elecciones Generales 2026 en Perú

A continuación, revisa los resultados oficiales de la ONPE sobre estas Elecciones Generales 2026 en Perú, con los candidatos y sus respectivos partidos políticos que ocupan las 10 primeras posiciones. Aquí podrás saber cuáles son los dos candidatos que lideran los sufragios y pasarían a una eventual segunda vuelta del próximo domingo 7 de junio.

Resultados en vivo al 0.008 %

Total de actas: 92,766 actas

Candidato/a Partido Político % de Votos Rafael López Aliaga Renovación Popular 22.7 Jorge Nieto Montesinos Partido por el Buen Gobierno 17.7 Carlos Álvarez País para Todos 11 Keiko Fujimori Fuerza Popular 10.6 Pablo Alfonso López Chau Ahora Nación 10.5 Ricardo Belmont OBRAS 8.3 María Soledad Pérez Tello Primero la Gente 6.2 Robert Sánchez Juntos por el Perú 2.8 Rosario del Pilar Fernández Un Camino Diferente 1.5 Carlos Espá Sí Creo 1.3 Fernando Olivera Frente de la Esperanza 2021 0.9

La información sobre el porcentaje de votos que cuenta cada uno de los primeros 10 candidatos se irá actualizando conforme la ONPE actualice sus resultados oficiales.

Todos los peruanos podrán hacer seguimiento minuto a minuto de los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026 a través de ONPE. (Foto: ONPE / Composición Gestión Mix)

FAQ: Preguntas frecuentes de las Elecciones Generales 2026 en Perú

¿A qué hora abren y cierran los centros de votación en las Elecciones Generales 2026 en Perú?

Las Elecciones Generales 2026 en Perú se llevaron a cabo el domingo 12 de abril de 2026 de 7 a. m. a 5 p. m. donde los peruanos eligieron a su gobernante y autoridades legislativas para el próximo quinquenio.

¿Qué autoridades vamos a elegir en las Elecciones Generales 2026 en Perú?

En este proceso electoral los ciudadanos recibieron una cédula con cinco columnas o bloques para elegir a las siguientes autoridades para el periodo 2026-2031:

Presidente y 2 vicepresidentes de la República. Diputados: 2 diputados que representan al distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero. Senadores (Distrito Nacional): 30 senadores elegidos por distrito electoral único. Senador: 1 senador por el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero. Parlamento Andino: 5 representantes titulares y 10 suplentes ante este órgano deliberante de la Comunidad Andina.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

Cabe señalar que la segunda vuelta de estas Elecciones Generales de Perú 2026 está programada para llevarse a cabo el próximo domingo 7 de junio, en donde los dos candidatos con mayor número de votantes de esta primera vuelta se enfrentarán para ser elegidos nuevo presidente o presidenta del país.

¿Quiénes han sido presidentes del Perú en este siglo?

Alberto Fujimori (hasta noviembre de 2000)

Valentín Paniagua (2000–2001)

Alejandro Toledo (2001–2006)

Alan García (2006–2011)

Ollanta Humala (2011–2016)

Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018)

Martín Vizcarra (2018–2020)

Manuel Merino (noviembre de 2020)

Francisco Sagasti (2020–2021)

Pedro Castillo (2021–2022)

Dina Boluarte (2022–2025)

José Jerí (2025-2026)

José María Balcázar (2026-actualidad)