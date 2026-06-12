Estados Unidos y Paraguay pondrán en marcha su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 12 de junio cuando se enfrenten en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, por la primera jornada del Grupo D. El encuentro comenzará a las 22:00 horas de Asunción y Buenos Aires (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y marcará el debut de dos selecciones que aspiran a dar un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el Estados Unidos vs. Paraguay por televisión y online.

TL;DR del Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 22:00 de Argentina y Paraguay

🏟️ Estadio: SoFi Stadium

🌎 Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Debut del anfitrión

🥅 Estreno de la Albirroja

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del partido entre Estados Unidos y Paraguay para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante las señales deportivas de DSports disponibles en los distintos países de la región.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá programación previa, análisis, comentarios especializados y transmisión en directo desde el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Cómo ver DGO EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el compromiso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. La plataforma permite acceder a la programación deportiva de DSports en vivo y disfrutar del Mundial 2026 desde cualquier lugar.

Para acceder al servicio debes:

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión del Estados Unidos vs. Paraguay.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con una amplia variedad de dispositivos.

Computadoras

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

Android

iPhone

Tablets

Android

iPad

Smart TV y dispositivos de streaming

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

¿En qué países se puede ver Estados Unidos vs. Paraguay por DIRECTV Sports?

DIRECTV Sports y DGO estarán disponibles para los usuarios de:

País TV Streaming Argentina DSports DGO Chile DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Perú DSports DGO Uruguay DSports DGO Venezuela DSports DGO

Estados Unidos y Paraguay buscan comenzar con una victoria

El encuentro representa una oportunidad importante para ambas selecciones dentro de un Grupo D que promete una intensa lucha por los boletos a la siguiente ronda. Estados Unidos intentará aprovechar su condición de anfitrión para sumar sus primeros tres puntos, mientras que Paraguay buscará dar el golpe en Los Ángeles y comenzar con ventaja su recorrido mundialista.

La expectativa también es alta entre los aficionados sudamericanos, que seguirán de cerca el estreno de la Albirroja ante uno de los equipos que jugarán en casa durante toda la competición.

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por la Copa Mundial FIFA 2026

Dato Información Partido Estados Unidos vs. Paraguay Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D Fecha Viernes 12 de junio de 2026 Hora en Argentina 22:00 Hora en Paraguay 22:00 Hora en Colombia 20:00 Hora en Perú 20:00 Hora ET 9:00 p.m. Hora PT 6:00 p.m. TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio SoFi Stadium Ciudad Inglewood, California Dirección 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos

Estados Unidos y Paraguay protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026. Los aficionados de Sudamérica podrán seguir todas las emociones del compromiso EN VIVO y EN DIRECTO mediante las señales de DIRECTV Sports y la plataforma DGO, con cobertura completa desde Los Ángeles para el debut de ambas selecciones en el Grupo D.

Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)

Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)