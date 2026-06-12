Noé Yactayo
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vuelve a respirar ambiente mundialista. La Albirroja debutará este viernes 12 de junio frente a Estados Unidos en la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026, en un encuentro que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos seleccionados desde el inicio del torneo. El partido se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles desde las 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT) y reunirá a figuras como Miguel Almirón, Julio Enciso y Diego Gómez frente a un conjunto estadounidense que intentará aprovechar su condición de anfitrión para comenzar con el pie derecho ante su afición.

El conjunto norteamericano intentará aprovechar su condición de local para iniciar con una victoria su camino en el torneo, mientras que Paraguay buscará demostrar que está preparado para competir frente a una de las selecciones más fuertes de la Concacaf. El duelo también permitirá observar a varias de las jóvenes figuras que aspiran a convertirse en protagonistas de esta Copa Mundial FIFA 2026.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, computadora, teléfono celular o tablet? La transmisión oficial para el público paraguayo estará disponible mediante , una de las señales con cobertura especial del Mundial 2026. Aquí te contamos los números de los canales, las opciones para seguir la transmisión online y toda la información necesaria para ver el Paraguay vs. Estados Unidos EN DIRECTO por televisión y streaming.

TL;DR del Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

  • 📺 GEN EN VIVO GRATIS
  • 💻 GEN Online
  • 🕐 Hora: 10:00 p.m. de Asunción
  • 🏟️ Estadio: SoFi Stadium
  • 🌎 Copa Mundial FIFA 2026
  • 🇵🇾 Paraguay vs. Estados Unidos
  • ⚽ Jornada 1 del Grupo D
  • ⭐ Julio Enciso, Miguel Almirón y Diego Gómez

¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay y Estados Unidos por la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

OperadorCanal
Tigo TVCanal 12 SD / 612 HD
Tigo DTHCanal 12 SD
Personal TVCanal 12 SD
FlowCanal 12 HD
Claro DTHCanal 16 HD
Claro IPTVCanal 16 HD
Copaco IPTVCanal 8 HD

Alto Paraná

CiudadOperadorCanal
Minga GuazúTV2 S.A.Canal 62
Santa RitaCable Santa RitaCanal 53 analógico / 11 digital
HernandariasTV H S.A.Canal 76 digital
Juan León MallorquínKaarendyCanal 10
HernandariasK.T.C MultimediaCanal 33

Amambay

CiudadOperadorCanal
Pedro Juan CaballeroFrontera Multicanal TV CableCanal 16
Pedro Juan CaballeroGosi TV CableCanal 26

Caaguazú

CiudadOperadorCanal
CaaguazúCable Color CaaguazúCanal 57
Coronel OviedoTV Max CableCanal 53
J.E. EstigarribiaSatelital CablevisiónCanal 43
Santa Rosa del MbutuyTV Única MbutuyCanal 15
CaaguazúTV Cable S.A.Canal 21
CaaguazúTalmec CaaguazúCanal 42

Caazapá

CiudadOperadorCanal
San Juan NepomucenoPunto MasterCanal 5
CaazapáCVC Imagen y ColorCanal 16
YutyIta KaruCanal 3

Central

CiudadOperadorCanal
ItáInter Cable ItáCanal 40 analógico / 18 digital

Concepción

CiudadOperadorCanal
ConcepciónNorte Cable VisiónCanal 2 analógico / 606 digital
Yby YaúCable Visión de Yby YaúCanal 18
LoretoLoreto Cable VisiónCanal 7
BelénBelén Cable VisiónCanal 9
ArroyitoArroyito Cable Visión ACVCanal 15
HorquetaHorqueta Cable VisiónCanal 12
VallemíCable Visión VallemíCanal 11

Argentina

CiudadOperadorCanal
Resistencia (Chaco)GigaredCanal 33.6
CorrientesGigaredCanal 33.6
Posadas (Misiones)GigaredCanal 33.6

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Chromecast
  • Apple TV
  • Computadoras Windows y Mac

Julio Enciso lidera la ilusión paraguaya

Aunque el partido se disputa en territorio estadounidense, miles de aficionados paraguayos seguirán atentos cada detalle del encuentro. Julio Enciso aparece como una de las grandes figuras de la nueva generación albirroja y uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias durante el ciclo mundialista.

Junto a Miguel Almirón y Diego Gómez, el atacante representa el recambio que busca devolver a Paraguay al protagonismo internacional. Su evolución en Europa y su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos lo convierten en uno de los nombres propios más atractivos del fútbol sudamericano.

Estados Unidos quiere aprovechar su condición de local

La selección estadounidense afronta el Mundial 2026 con la presión y la responsabilidad que implica jugar en casa. El conjunto norteamericano cuenta con una generación consolidada en las principales ligas europeas y aspira a convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Con el respaldo de su afición en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos buscará comenzar con una victoria que le permita tomar ventaja en un Grupo D que promete ser uno de los más competitivos de la fase inicial.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

El partido correspondiente a la primera jornada del Grupo D se disputará este viernes 12 de junio.

Horarios internacionales

  • Paraguay: 10:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.
  • Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.
  • Argentina: 10:00 p.m.
  • Uruguay: 10:00 p.m.
  • Brasil: 10:00 p.m.
  • Chile: 9:00 p.m.
  • Bolivia: 9:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Perú: 8:00 p.m.
  • Colombia: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 8:00 p.m.
  • México: 7:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. (sábado)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

  • Partido: Paraguay vs. Estados Unidos
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D)
  • Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
  • Hora: 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT)
  • TV: GEN EN VIVO
  • Streaming: Plataformas asociadas de operadores de TV
  • Estadio: SoFi Stadium
  • Ciudad: Los Ángeles, California
  • País: Estados Unidos

Paraguay y Estados Unidos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Con Julio Enciso, Miguel Almirón y Diego Gómez como principales referentes de la Albirroja, y con el conjunto norteamericano intentando hacer valer la localía, el partido promete emociones desde el primer minuto. Los aficionados paraguayos podrán seguir todas las incidencias EN VIVO mediante la señal de GEN y los distintos operadores habilitados en todo el país.

TiGo Sports EN VIVO — ver partido Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay por Fútbol TV y Online | VIDEO
Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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