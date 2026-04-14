Imagen referencial de una prueba con polígrafo. Fuente: Chatgpt.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Una iniciativa legislativa presentada en el Congreso de la República busca regular el uso de la prueba del polígrafo en los trabajadores. Con este objetivo, a fines del 2025 el congresista Jorge Montoya presentó el proyecto de ley N° 13106.

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