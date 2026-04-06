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José Carlos Reyes Leyva
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En el Congreso de la República avanza una iniciativa legislativa que busca evitar el cese de un trabajador, aún cuando su entidad pública se extinga o fusione con otra.

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