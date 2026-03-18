Rafael López Aliaga plantea banco especializado para que microempresas accedan a créditos. Foto: GEC
Rafael López Aliaga plantea banco especializado para que microempresas accedan a créditos. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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sustentó cambios en la ejecución de la inversión pública para no despilfarrar recursos, y también que Petroperú sea privatizada “para sus trabajadores”.

“Petroperú, dárselo a los trabajadores. Privatizarlo para los trabajadores”, mencionó en el

En tanto, sobre la ejecución de obras, reiteró que deben estar a cargo de las empresas privadas y que se debe reducir la intermediación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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“Prefiero mil veces la ejecución privada a que el dinero pase por el MEF (...) Tú págame con una obra, págame con un hospital, con un colegio”, manifestó López Aliaga. El exalcalde de Lima Metropolitana indicó que en el aparato estatal existe ineficiencia en la ejecución del gasto.

Rafael López Aliaga participó en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”. Foto: Hugo Pérez / GEC
Rafael López Aliaga participó en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”. Foto: Hugo Pérez / GEC

En materia financiera y económica, apuesta por la creación de un banco especializado que facilitará el acceso a créditos para las mypes y sacarlas de la informalidad.

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En seguridad ciudadana, propone crear centrales de “chuponeo legal” que deriven los casos al fuero militar, incluso en convenio con Estados Unidos, para extraer a los delincuentes.

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