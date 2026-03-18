Keiko Fujimori, aspirante a la presidencia del Perú a través de Fuerza Popular, sostuvo que, en caso gane las elecciones generales de este domingo 12 de abril, se enfocará en atacar al crimen organizado con el despliegue de las Fuerzas Armadas, tanto en las calles como en el control de cárceles.

“Vamos a enfrentar la extorsión con una estrategia clara: comandos policiales y militares en zonas industriales, así como rastrillajes conjuntos en las zonas más peligrosas”, dijo durante el Foro de Candidatos a la Presidencia organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrollado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias.

Fujimori Higuchi —quien aspira por cuarta vez a la presidencia— reiteró que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas monitorearán los penales y también se retomará el control de las fronteras para impedir el ingreso de elementos indeseables.

“El Estado va a proteger al que trabaja y perseguir al que delinque”, añadió en el foro transmitido por Gestión y los medios del Grupo El Comercio.

Por otro lado, Fujimori recalcó que impulsará la eliminación de trabas burocráticas y un shock desregulatorio en favor de la industria y la actividad empresarial, dado que uno de los mayores obstáculos para producir “es el propio Estado”; sumado a que promoverá espacios de diálogo para reformas laborales.

“Vamos a eliminar trámites redundantes y digitalizar completamente los procesos”, acotó.

Propuesta fujimorista incluye vigilancia de penales y fronteras, mientras el sector exportador señala que la informalidad responde a altos costos laborales. Foto: GEC

En esa línea, César Tello Ramírez, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), consideró necesario aplicar una reforma laboral dado que las empresas tienen una carga laboral cercana al 60%, lo que desincentiva la contratación de más trabajadores formales.

“Creemos que gran parte de la informalidad, que bordea el 70%, se debe a la falta de beneficios claros para formalizarse; la población percibe principalmente sanciones”, indicó el líder gremial.

Para Tello, la generación de empleo formal es una tarea pendiente, más aún cuando el PBI peruano crece apenas 3.5%, lejos del 5% que debería tener para impactar en el mercado laboral.