Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular, afirma que aún no hay una decisión en su bancada sobre el voto de confianza al Gabinete Arroyo, tras salida de Miralles. Foto: Congreso.
Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular, afirma que aún no hay una decisión en su bancada sobre el voto de confianza al Gabinete Arroyo, tras salida de Miralles. Foto: Congreso.
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Tras la , el congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, afirmó que aún no existe una posición definida en su bancada respecto al eventual voto de confianza al .

“Fuerza Popular no le bajó el dedo a Miralles. Keiko Fujimori señaló que, si de ella dependiera, no le daría la confianza, pero la bancada iba a escucharla antes de pronunciarse”, precisó. Sin embargo, sobre el nuevo escenario político, indicó: “No lo sé la verdad”, al ser consultado sobre el respaldo al nuevo equipo ministerial.

Bustamante consideró, en el programa Cuantas Claras de Canal N, que la salida de la exjefa del Gabinete no respondió a una decisión voluntaria. “Ha sido despedida. Su voluntad era presentarse para la ceremonia de investidura, pero parece que la retiraron antes de que presentara su carta de renuncia”, sostuvo.

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En esa línea, atribuyó su salida a presiones por intereses políticos y económicos. “La han despedido porque tenía posturas sobre Petroperú que no gustaban a algunos, así como intenciones de cambios en el Minsa y EsSalud. En EsSalud hay una crisis de gobernabilidad y lo que se ha descubierto es grave. Ha chocado con esos intereses”, afirmó.

Asimismo, el parlamentario consideró que recientes declaraciones públicas de Miralles también habrían influido en su salida, en particular una entrevista en la que señaló que el Gobierno no estaba “para tapar a nadie”. “En mi opinión, sí. Claro que sí”, respondió al ser consultado sobre este factor.

Bustamante también vinculó la decisión con el manejo de Petroperú, en especial tras la inyección de recursos a la empresa estatal. “Ese DU no era bien visto por muchos grupos de poder. Algunos querían que Petroperú continúe como está, y ahí está el resultado”, señaló.

En ese contexto, advirtió que existiría una intención de revertir cambios impulsados durante la gestión de Miralles. “Ahora buscan preservar lo que se hizo mal para que no se descubra. Se están salvando el cuello”, indicó.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Edwin Martínez cuestionó duramente la salida de la exjefa del Gabinete y apuntó a una presunta injerencia política en decisiones del Ejecutivo. “La premier ha trabajado de forma adecuada. No se ha querido dejar dominar y le dijeron ‘hasta aquí nomás’”, manifestó.

Martínez calificó al presidente como una figura sin autonomía. “No gobierna, es débil. (Vladimir) Cerrón está gobernando desde las sombras para mantener a Petroperú como una empresa intocable y está gobernando APP, que quiere conservar el control del Minsa y EsSalud”, sostuvo.

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Asimismo, denunció presuntas cuotas partidarias en el sector salud. “Hace más de seis meses advertí en el Congreso que EsSalud y el Minsa habían sido tomados por un partido político. ¿Por qué no se investigó?”, cuestionó, al tiempo que aseguró que Alianza para el Progreso tendría influencia en dichas entidades.

Finalmente, criticó que la salida de Miralles coincidiera con la aprobación de recursos adicionales para Petroperú. “El mismo día que la retiran, aprueban inyectar S/ 500 millones. Eso demuestra que no hay liderazgo y que priman otros intereses”, concluyó.

Edwin Martínez cuestiona la salida de la expremier Miralles y atribuye la decisión a presiones políticas vinculadas a Petroperú, el Minsa y EsSalud. Foto: Congreso.
Edwin Martínez cuestiona la salida de la expremier Miralles y atribuye la decisión a presiones políticas vinculadas a Petroperú, el Minsa y EsSalud. Foto: Congreso.

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