Rodolfo Acuña es economista de formación y especialista en gestión pública desde hace más de tres décadas. Ahora continuará su trayectoria a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en reemplazo de Gerardo López, quien salió luego de que Denisse Miralles renunciara a su rol de premier.

Ahora, a la cabeza del Consejo de Ministros (PCM) se encuentra Luis Arroyo, oficializado por José María Balcázar, presidente de la República.

¿Quién es Rodolfo Acuña Namihas?

Perfil de Rodolfo Acuña

De acuerdo con la página oficial del Gobierno del Perú, Acuña registra, exactamente, 39 años de experiencia profesional en el sector público, estudios concluidos en la Maestría en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia - España y en la Maestría en MBA por la Universidad Particular San Ignacio de Loyola.

Sus áreas de especialización son planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y cooperación internacional.

“He sido responsable de conducir el proceso presupuestario del sector público a nivel nacional como Director General de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el período 2011 al 2017, impulsando el modelo de gestión presupuestal orientado a resultados”, se puede leer en su descripción.

Asimismo, se ha desempeñado como jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

También ha sido secretario general en el Ministerio del Interior (Mininter) y en el Ministerio de Defensa (Mindef); así como viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef).

En el plano académico, ha sido catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad de Lima, Universidad César Vallejo y Universidad del Pacífico (UP).