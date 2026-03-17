Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 17 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en el marco de los impactos por el Fenómeno El Niño y el incremento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.66% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.390 y se vende a S/ 3.420, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.425 a la compra y S/ 3.439 a la venta.

¿Cómo está la economía peruana?

Laeconomía peruana viene teniendo en marzo uno de sus meses más complicados en los últimos años. Aunque en diferentes magnitudes, sobre la actividad nacional vienen incidiendo la restricción en el suministro del gas natural, el impacto del Fenómeno El Niño y el incremento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

El BCRP estima que la economía peruana marque un crecimiento de 3.5% en enero. De hecho, la entidad monetaria señaló que la demanda interna, en el inicio del año, ha estado creciendo a un ritmo mayor del que esperaban, impulsado en los altos términos de intercambio comercial.

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