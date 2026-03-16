Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El lunes 16 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, culminando una semana en que las monedas latinoamericanas han enfrentado fuertes descensos, en medio de la aversión ‌al riesgo global por la guerra en ‌Irán ⁠y su extensión.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 2.65% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: BBVA Research: dólar podría bajar hasta S/ 3.25 al cierre de este año

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.410 y se vende a S/ 3.450, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.446 a la compra y S/ 3.453 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas y bolsas de América Latina continuaban su senda de bajas el viernes pasado, culminando una semana en que han enfrentado fuertes descensos, en medio de la aversión ‌al riesgo global por la guerra en ‌Irán ⁠y su extensión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el viernes la “rendición incondicional” de Irán, lo que supone una escalada dramática de sus demandas una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto con Israel.

El conflicto amenaza ​con complicar el ⁠crecimiento mundial y avivar ⁠una inflación que se estimaba mayormente controlada.

TE PUEDE INTERESAR

Crisis del petróleo encarece alimentos y dólar, y golpea metales, ¿cómo será ajuste en Perú?
Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este viernes 13 de marzo?
Volatilidad cambiaria tras shock petrolero: el dólar entre S/3.33 y S/3.55, los escenarios
BBVA Research: dólar podría bajar hasta S/ 3.25 al cierre de este año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.