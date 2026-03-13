Los primeros días de marzo han estado marcados por una alta volatilidad del tipo de cambio, la explicación no está en factores domésticos, sino de un shock externo, el detonante, un nuevo episodio de tensión geopolítica entre Estados Unidos, Israel e Irán, y su impacto en el mercado energético global. Como resultado, tenemos nuevos récords, en lo que va del año, para el precio del crudo que alcanzó los US$ 120, y después de la corrección se mantiene cerca a los 100.

El shock energético se trasladó de inmediato a los mercados financieros. Las bolsas asiáticas registraron caídas entre 5% y 7%, las europeas cerca de 1%, y los inversionistas migraron hacia activos considerados refugio. Siendo el dólar el principal beneficiado. En el mercado peruano la divisa rozó los S/. 3.50.

El shock energético se trasladó de inmediato a los mercados financieros. Las bolsas asiáticas registraron caídas entre 5% y 7%, las europeas cerca de 1%, y los inversionistas migraron hacia activos considerados refugio. (Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh)

En este contexto el rol del Banco Central ha sido proactivo, con intervenciones puntuales. Como siempre, no se busca fijar un tipo de cambio, sino evitar movimientos abruptos que puedan generar expectativas inflacionarias o presiones desordenadas en los balances de empresas y hogares.

La volatilidad cambiaria refleja principalmente el canal energético. Un petróleo más caro eleva expectativas de inflación global, fortalece al dólar como activo refugio y presiona las monedas emergentes.

Gran parte de la volatilidad reciente del tipo de cambio se explica por la reacción del mercado petrolero, por la incertidumbre sobre la duración de la intervención militar, y las dificultades para la entrega física de petróleo, que pueden intensificar el efecto de un shock de oferta global.

El mercado ahora enfrenta una pregunta central: si este episodio será temporal o si marcará una fase más prolongada de tensión energética. Esto dependerá de cuatro factores. El primero es la duración del episodio geopolítico. El segundo es la evolución de los precios de los commodities, donde un petróleo alto presiona costos internos y metales firmes apoyan los ingresos por exportación. El tercero es la capacidad del BCR para suavizar episodios de volatilidad mediante intervenciones cambiarias. El cuarto es el factor político interno, ya que el proceso electoral presidencial podría añadir una prima adicional de riesgo cambiario en los próximos meses.

Con esta información actualizada se pueden plantear tres escenarios para lo que resta de marzo y abril.

Escenario base: conflicto acotado, S/3.38 – S/3.45

Este rango asume que el mercado corrige parte del salto inicial del dólar, que llegó a rozar S/3.50 tras el shock petrolero. El conflicto no escala y el petróleo retrocede desde los máximos observados durante los primeros días de tensión, aunque se mantiene por encima de los niveles previos. El dólar pierde parte del impulso inicial, pero conserva una prima de riesgo moderada mientras el mercado evalúa la evolución geopolítica.

Escenario de presión cambiaria: shock energético prolongado, S/3.45 - S/3.55

Se materializa si la disrupción energética se prolonga y el petróleo permanece cerca o por encima de los US$100. En ese contexto el dólar tiende a fortalecerse frente a monedas emergentes y el nivel de S/3.50 se vuelve un nuevo punto de referencia del mercado. La incertidumbre electoral interna podría ampliar el rango superior del tipo de cambio.

Escenario de corrección cambiaria: normalización rápida, S/3.33 y S/3.37

Se asume una rápida moderación del conflicto y una normalización del flujo de petróleo en el Golfo. Si el mercado corrige la prima geopolítica incorporada durante marzo, el tipo de cambio tendería a acercarse nuevamente a los niveles observados a inicios del año, apoyado además por precios firmes de metales y por los fundamentos macroeconómicos del país.

En el corto plazo el mercado parece asumir que el nivel de S/3.50 funciona como una referencia psicológica importante. Diversos analistas consideran que el Banco Central intentará evitar que el tipo de cambio se estabilice por encima de ese umbral si las condiciones externas no se deterioran más. Si el shock petrolero resulta transitorio, la volatilidad cambiaria tenderá a moderarse hacia abril. Si el conflicto escala o interrumpe de forma prolongada el flujo energético global, el dólar podría mantener una prima de riesgo elevada durante varias semanas.

Luis Mendiola Contreras es profesor de Finanzas en ESAN University