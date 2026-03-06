Un aspecto poco conocido por los consumidores es cuándo empiezan a generarse los intereses. Foto: Composición IA ChatGPT.
Un aspecto poco conocido por los consumidores es cuándo empiezan a generarse los intereses.
Inés realizaba una compra por internet cuando apareció una promoción difícil de ignorar: “compra hoy y empieza a pagar en dos meses”. Utilizó su tarjeta de crédito pensando que ese plazo funcionaría como un periodo de gracia sin intereses. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar la primera cuota, el monto incluía intereses acumulados desde la fecha de la compra.

