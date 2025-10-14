El uso de tarjetas y retiros de efectivo para consumo creció a un mayor ritmo en septiembre. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
El gasto de las familias en Perú continuó acelerándose en septiembre. El Índice Big Data de Consumo del BBVA Research -que mide el uso de tarjetas y los retiros de efectivo, corregido por inflación- aumentó en 12% el mes pasado. ¿Continuaría en ese camino en los siguientes meses o la crisis política podría impactar?

