Poco avance. La ciudadela inca no logra recuperar los niveles prepandemia de visitantes. Foto: Andina.
Machu Picchu ha pasado de ser foco mundial de atractivo turístico a agrupar diversas críticas sobre su actual panorama. En paralelo al peligro latente de que New7Wonders le retire la categoría de Maravilla en el Mundo, las recientes protestas y bloqueos de sus vías ferroviarias concretaron un severo impacto económico.

