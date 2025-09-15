Desde el Gobierno Regional (Gore) de Cusco apuestan por encargarse directamente de la administración de la ciudadela inca, mientras que la Cámara de Turismo de esta región apuesta porque se siga otro camino.

La advertencia de New7Wonders, que le dio la distinción a Machu Picchu en 2007, llega justo cuando se realizan protestas en la zona cercana al santuario, lo que hace más urgente que se resuelvan las diferencias entre gobiernos locales, gremios turísticos y el Poder Ejecutivo frente a esta situación.

Gore se ve en capacidad de resolver el problema

Ante el comunicado de New7Wonders, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, adelantó que mañana se sostendría una reunión con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), junto a autoridades provinciales y distritales de la región, para hallar una salida en favor de Machu Picchu.

Dijo también que su principal propuesta es que se cree una autoridad autónoma para gestionar el turismo que atrae la todavía maravilla mundial. En conversación con Gestión, el gobernador aclaró que detrás de ello está el convencimiento de que el Gore podría dirigir este atractivo turístico, en lugar de los gobiernos locales y el Ministerio de Cultura (Mincul).

“Es lo que hemos demandado desde el inicio de nuestra gestión. Administrar Machu Picchu sería tener una verdadera descentralización. No como ahora que crearon una unidad de de gestión, que es un ente consultivo, no un tomador de decisiones”, explicó.

De hacerse realidad, ello significaría la transferencia, desde el Mincul, de todas las funciones que hoy tiene la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, unidad del ministerio que se encarga precisamente de administrar todo lo correspondiente a Machu Picchu.

Este planteamiento es avalado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), que en un comunicado salió a respaldar a Salcedo. El gobernador le hizo llegar de manera formal esta alternativa al premier Eduardo Arana en un oficio remitido el pasado viernes 12 de septiembre al que accedió Gestión. Allí también se hacen otras 7 exigencias.

La más llamativa es la creación de la mencionada autoridad autónoma. En el documento, el Gore Cusco precisa que sería una “instancia multisectorial que garantice un desarrollo sostenible del turismo, la cultura y la economía de la provincia de Urubamba”. Allí también se precisa que esta entidad no buscaría solo administrar Machu Picchu, sino también Ollantaytambo, Moray “y otros centros arqueológicos” en la misma provincia.

Otro punto mencionado es el boleto turístico. Al respecto, Salcedo comentó que es un total convencido de que la venta de tickets para el santuario debe ser totalmente online.

“Debe ser 100% digital. Para eso tenemos todos los avances tecnológicos a la mano. Deben ser instrumentos que nos ayuden y garantice al 100% la transparencia y trazabilidad. Eso daría confianza al visitante”, destacó.

En la mesa de diálogo, el Gore Cusco busca también que se informe sobre la actualidad del Aeropuerto de Chinchero, la situación legal y administrativa del Hotel Sanctuary Lodge, al igual que de los servicios de transporte, tanto vía buses como ferroviarios.

Salcedo también criticó fuertemente al Poder Ejecutivo, asegurando que “están más preocupados en promocionar el pan con chicharrón”, en referencia al reciente reconocimiento de Perú en un concurso viral en redes sociales, antes de que atender los pendientes en Machu Picchu.

Mincetur, ¿el gran ausente?

A pesar de que reconoce que hay cosas por mejorar, desde el sector privado no ven con entusiasmo la propuesta del Gore Cusco. Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, refirió a Gestión que, a su criterio, se necesita un cambio en la administración, pero que no deje de estar en manos del Ejecutivo.

“Hemos normalizado que el Mincul haga gestión turística. Si leemos su ley de creación, en ninguna parte dice que eso deba ser su competencia. Es increíble que tengamos un Mincetur y un viceministerio de turismo dentro, pero no un ente profesional de la gestión de recursos de jerarquía 4 en nuestro país”, criticó.

González refiere al máximo nivel del Inventario de Recursos Turísticos del Mincetur, donde Machu Picchu está en la categoría más alta junto a otros 11 atractivos turísticos. Ollantaytambo fue el último en ingresar al selecto grupo, en agosto de este mismo año.

A criterio del líder gremial, la propuesta del Gore Cusco no sería la mejor porque no contarían con la capacidad técnica ni logística para enfrentar ese reto. “Es un patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto, no puede ser gestionado solo con una mirada regional, debe ser con estrategia nacional e internacional. Lamentablemente, el Gore ni las autoridades locales la tienen”, dijo.

Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, durante la ceremonia de reconocimiento a Ollantaytambo como recurso turístico de jerarquía 4, la misma que Machu Picchu. Foto: Mincetur.

Con el Mincetur a la cabeza de Machu Picchu, a nivel de gestión turística, el presidente de la Cámara de Turismo de Cusco cree también que podrían gastarse mejor hoy los recursos que se perciben para su dirección.

“De los S/ 200 millones que tiene el Mincul en ingresos generados, solo S/ 7 millones se van a su mantenimiento. Los otros S/ 193 millones se lo gastan en planillas y otras acciones que podrían involucrar presuntas irregularidades, para mí eso debe investigarse”, sentenció. Vale decir que sobre esto último sí hay acuerdo con Salcedo, quién también acusa que hay “planillas doradas” en el Mincul.

Gestión buscó conversar sobre Machu Picchu con la ministra del Mincetur Desilú León, pero de su área de prensa descartaron esta posibilidad. Sin embargo, la semana pasada, desde Madrid durante el inPerú, dijo que su cartera poco o nada podía hacer.

“El Mincetur es parte afectada porque existe un golpe serio al turismo. A nivel del Ejecutivo hemos buscado una solución, pero esto la asignación del servicio de transporte le compete a la Municipalidad Provincial de Urubamba”, sostuvo ante la consulta por las protestas y paralizaciones en las rutas de acceso a la Machu Picchu.

¿Visitas ya están siendo afectadas?

En lo que va del 2025, al Santuario Histórico de Machu Picchu, que abarca todas sus partes turísticas, han llegado 858,841 personas. Este periodo alcanza hasta julio, en plena temporada alta para el complejo.

Si bien en el acumulado ello es superior a lo que se obtuvo en 2024 (809,864), se observa una desaceleración en los últimos dos meses y con una diferencia creciente. En junio y julio de este año ingresaron 130,796 y 158,522 turistas. El año pasado, en los mismos meses fueron 133,573 y 161,596, respectivamente. La distancia con lo registrado en 2019 es aún mayor.

Frente a este impacto innegable, González recordó que es la Unesco, no New7Wonders, a quien catalogó como “agencia de marketing internacional”, la que le da un valor real a Machu Picchu. Esto es exactamente lo mismo que el Mincul precisó en un comunicado reciente.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Turismo de Cusco reconoció que eso no evitará que algunos turistas desistan de visitar Machu Picchu en lo que queda del año.

“Más allá de cualquier instrumento de marketing, a los viajeros internacionales les importa la previsibilidad de sus viajes. Y eso no tiene nada que ver con New7Wonders, sino con que el Estado haga cumplir la ley, evitando bloqueos, y que haya una operación turística profesional de clase mundial”, reclamó.