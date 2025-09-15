En lo que va del 2025, al Santuario Histórico de Machu Picchu, que abarca todas sus partes turísticas, han llegado 858,841 personas. Este periodo alcanza hasta julio, en plena temporada alta para el complejo. (Foto: Andina).
New7Wonders generó un revuelo interno en Perú. La organización señaló que podrían retirarle a Machu Picchu su categoría de maravilla del mundo, ante la falta de gestión integral desde el Estado peruano para hacerse cargo. Frente a esta alerta, gremios y autoridades regionales tienen posiciones distintas en torno a lo que debe hacerse con el principal atractivo turístico del país.

