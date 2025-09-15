Perú se jacta indiscutiblemente de dos cosas: su gastronomía y sus rutas turísticas. Sin embargo, hoy enfrenta un gran reto: impedir que la organización New7Wonders retire a Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo. El ente explicó que esta posibilidad respondía a la falta de gestión integral y sostenible por parte de las autoridades.

Al respecto, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, adelantó que en la reunión que tendrán con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) mañana, junto con autoridades provinciales y distritales de Cusco, van a exigir la creación de una autoridad autónoma para que se gestione de mejor manera el turismo.

Cabe recordar que Machu Picchu está transitando por uno de sus peores momentos, no por la propia ciudadela per se, sino por todo lo que se gesta a su alrededor: la venta de boletos aún causa preocupación y las protestas y bloqueos por la administración de la vía Hiram Bingham también ya tiene un impacto.

“(Esta noticia) la recibimos con mucha preocupación, pero que también sirva como ‘jalón de orejas’ al Gobierno central, a los ministerios de Cultura, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente y todos los que tienen responsabilidad directa e indirecta en la administración de Machu Picchu. Porque en lo que han convertido al Gobierno regional, a los municipios provinciales y distritales es en meros administradores, entes consultivos, y no instancias donde se toman decisiones”, declaró en Canal N desde Cusco.

En ese contexto, Salcedo puso sobre la mesa que se apueste por la descentralización de la administración de Machu Picchu que genera más de S/ 200 millones y que -a su consideración- se van directo al Ministerio de Cultura (Mincul) para pagar sus planillas y no para darles un uso en pro de la -aún- Maravilla del Mundo.

El turismo sería afectado gravemente, si Machu Picchu pierde su título, pues el 60% de la economía cusqueña está basada en esta actividad. “Responsabilizo al Mincul, al Mincetur, Minam y a todos los sectores... por ello estoy pidiendo una alta reunión con el premier, con el presidente del Congreso de la República. Sobre todo cuando tenemos, grupos, mafias, que se benefician de nuestra Maravilla del Mundo”, concretó.