La empresa ferroviaria informó que no podrá realizar el traslado de buses hacia debido a un grave daño detectado en el material rodante destinado a esa operación.

En un comunicado oficial, la compañía señaló que este viernes, alrededor de las 8:30 de la mañana, durante una inspección en su operación de carga ubicada en la vía férrea del sector Puente Ruinas (kilómetro 112+300), se constató que las mangueras de freno directo y automático, así como las cadenas de los breques de dos plataformas, habían sido cortadas.

Estas plataformas estaban destinadas a transportar buses de la empresa Inversiones Sumac a IUS San Antonio de Torontoy SAC.

Ante este hallazgo, consideró imposible realizar el traslado de los vehículos en condiciones seguras y procedió a notificar de inmediato a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades competentes para que se inicie una investigación.

“PerúRail realizará el traslado de los buses cuando se tenga las garantías necesarias para un traslado seguro que no arriesgue a nuestros trabajadores, a la población ni a la infraestructura de nuestras operaciones y de terceros. Lamentamos estos hechos y seguiremos colaborando con las autoridades pertinentes”, señala la carta difundida por la empresa.

La compañía calificó el hecho como “muy grave”, al tratarse de un atentado contra la seguridad ferroviaria y la actividad turística que conecta hacia la ciudadela inca de .

