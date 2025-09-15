En un reciente comunicado, la organización New7Wonders advirtió el posible retiro de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo, debido a la falta de gestión integral y sostenible por parte de las autoridades.

La entidad alertó severos problemas que se han agudizado en los últimos años, destacando la presión turística sin planificación, precios elevados, denuncias de irregularidades en la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre, conflictos sociales y descoordinación entre las instituciones responsables de su conservación.

Asimismo, los conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes, añadió.

Para la organización, todos estos factores deterioran la experiencia de los visitantes y dañan la imagen del Perú ante el mundo.

“La permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano”, indicó.

New7Wonders reitera la importancia de continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu. Además, destaca la relevancia del denominado “efecto maravilla”, que genera un impacto positivo en la socioeconomía, la cultura y el posicionamiento del Perú en el mundo, siempre que vaya acompañado de políticas de desarrollo inteligente.

Por ello, la entidad exhorta a las autoridades competentes del Estado peruano a redoblar de manera urgente los esfuerzos para garantizar la gestión integral de Machu Picchu