Buses a Machu Picchu continúan sus operaciones con normalidad pese a paro anunciado. Foto: Consettur Machupicchu
Redacción Gestión
El hacia el continúa sus operaciones de manera habitual, a pesar del anuncio del para el domingo 14 de septiembre.

Según reportaron fuentes locales, los vehículos partieron de manera habitual y los viajaron en tranquilidad. Además, no hubo alteraciones en el servicio.

Asimismo, las empresas de autobuses mantuvieron sus horarios y atención, facilitando que el se realizara sin interrupciones. En tanto, las autoridades en el distrito de Machupicchu no reportaron incidentes asociados al anuncio de la medida de protesta.

Por otro lado, la empresa ferroviaria Perú Rail, la cual ofrece el servicio de tren en la vía , reanudó sus operaciones tras la limpieza de la vía férrea, la cual amaneció bloqueada con rocas en distintos tramos.

Paro indefinido mantuvo expectativa en Machupicchu

El anuncio de la paralización del servicio mantuvo la y operadores frente a un paro anunciado en la localidad.

Esta medida fue informada por el Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu (Fredim), dentro de la problemática por la operación de la ruta Hiram Bingham que une el con la llaqta inca.

El conflicto comenzó tras el fin de la concesión de la ruta, que estuvo en manos de la empresa Consettur durante 30 años. El 5 de septiembre, la Municipalidad Provincial de Urubamba anunció que la empresa San Antonio de Torontoy operaría temporalmente con 18 autobuses, pero hasta el momento esto no se ha concretado, lo que .

Darwin Baca, presidente del Fredim, indicó que la situación se debe a una presunta coordinación entre el sector público y privado para que los autobuses de la empresa San Antonio de Torontoy retrase el inicio de la operación de la ruta, según declaró a RPP.

“Nosotros estamos en un momento de concentración en el sector de Puente Ruinas, donde tanto la población de Machupicchu y de las comunidades hemos dado a conocer que entramos en un ”, mencionó el dirigente.

