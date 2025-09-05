En el 2026 se desplegaría un nuevo análisis de capacidad de carga de Machu Picchu. (Foto: Andina)
En el 2026 se desplegaría un nuevo análisis de capacidad de carga de Machu Picchu. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Videnza Instituto
Videnza Instituto

TE PUEDE INTERESAR

Latam reinicia vuelos nocturnos entre Lima y Piura: conoce los nuevos horarios
Tren Lima-Chosica: ¿Cuál es el estado del proyecto y cuánto tomaría? Esto dice el MTC
Flybondi anuncia vuelos entre Perú y Argentina desde diciembre de 2025
Teleférico Huascarán y las rutas que traza Áncash para atraer turistas e inversiones
Caminos Andinos: el impacto de que Perú sea parte de un multidestino turístico

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.