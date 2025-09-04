Latam Airlines Perú concretó el reinicio de sus operaciones nocturnas en la ruta Lima–Piura–Lima el 1 de septiembre, tras la culminación de los trabajos de rehabilitación del sistema de pistas del aeropuerto de Piura. Con esta medida, la aerolínea busca fortalecer la conectividad aérea en el norte del país y ofrecer mayores alternativas de viaje a los pasajeros.

Mónica Obando, gerente senior de Asuntos Corporativos de Latam Airlines Perú, destacó que el reinicio de estas operaciones es fruto de un trabajo colaborativo entre el Estado y la empresa privada.

“Este hito tendrá un impacto positivo no solo en la conectividad de Piura, sino también en su desarrollo económico, turístico y social, siempre bajo los más altos estándares de calidad y seguridad”, señaló.

Latam reinicia vuelos nocturnos entre Lima y Piura tras culminación de obras en el aeropuerto. (Foto: Latam Perú).

Nuevo itinerario de vuelos

El nuevo itinerario de Latam de Lima a Piura contempla vuelos diarios, partiendo de Lima a las 17:45 con llegada a Piura a las 19:25, y retornando a las 20:00 desde Piura para arribar a la capital a las 21:30.

Con esta programación, Latam proyecta transportar a más de 40,000 personas hasta fin de año, además de facilitar las conexiones internacionales en el renovado Aeropuerto Jorge Chávez, especialmente con los vuelos de madrugada y primeras horas de la mañana.

Rehabilitación del sistema de pistas del aeropuerto de Piura

Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú (AdP), resaltó que la rehabilitación del sistema de pistas del aeropuerto de Piura demandó una inversión de US$53 millones, reafirmando el compromiso de la concesionaria con la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la seguridad de las operaciones.

Con este reinicio de vuelos nocturnos, Latam y AdP ratifican su apuesta por mejorar la experiencia de viaje, potenciar el turismo y contribuir al desarrollo del norte del país.