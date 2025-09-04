Latam Perú anunció el reinicio de sus operaciones nocturnas en la ruta Lima–Piura–Lima desde el 1 de septiembre. (Foto: Latam Perú).
concretó el reinicio de sus operaciones nocturnas en la ruta Lima–Piura–Lima el 1 de septiembre, tras la culminación de los trabajos de rehabilitación del sistema de pistas del . Con esta medida, la aerolínea busca fortalecer la conectividad aérea en el norte del país y ofrecer mayores alternativas de viaje a los pasajeros.

Mónica Obando, gerente senior de Asuntos Corporativos de , destacó que el reinicio de estas operaciones es fruto de un trabajo colaborativo entre el Estado y la empresa privada.

“Este hito tendrá un impacto positivo no solo en la conectividad de Piura, sino también en su desarrollo económico, turístico y social, siempre bajo los más altos estándares de calidad y seguridad”, señaló.

Latam reinicia vuelos nocturnos entre Lima y Piura tras culminación de obras en el aeropuerto. (Foto: Latam Perú).
Nuevo itinerario de vuelos

El nuevo itinerario de Latam de Lima a Piura contempla vuelos diarios, partiendo de Lima a las 17:45 con llegada a Piura a las 19:25, y retornando a las 20:00 desde Piura para arribar a la capital a las 21:30.

Con esta programación, proyecta transportar a más de 40,000 personas hasta fin de año, además de facilitar las conexiones internacionales en el renovado , especialmente con los vuelos de madrugada y primeras horas de la mañana.

Rehabilitación del sistema de pistas del aeropuerto de Piura

Evans Avendaño, gerente general de , resaltó que la rehabilitación del sistema de pistas del aeropuerto de Piura demandó una inversión de US$53 millones, reafirmando el compromiso de la concesionaria con la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la seguridad de las operaciones.

Con este reinicio de vuelos nocturnos, y AdP ratifican su apuesta por mejorar la experiencia de viaje, potenciar el turismo y contribuir al desarrollo del norte del país.

La rehabilitación del sistema de pistas del aeropuerto de Piura demandó una inversión de US$53 millones. (Foto: AdP).
