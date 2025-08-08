Latam inauguró sus nuevos salones VIP que estarán abiertos al público desde este lunes. Foto: Latam
Latam inauguró sus nuevos salones VIP que estarán abiertos al público desde este lunes. Foto: Latam
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Para Latam Airlines, los primeros seis meses del año han sido positivos en términos de demanda. En diálogo con Gestión, su CEO, Manuel Van Oordt, señaló que entre enero y junio se registró un crecimiento de dos dígitos en el tráfico aéreo de pasajeros, tanto a nivel nacional como internacional. “Lo que vemos es una demanda creciente, una demanda sana”, afirmó. Con este panorama favorable, ¿cuáles son los retos pendientes y qué novedades se proyectan?

TE PUEDE INTERESAR

CEO de Latam: “Ahora tenemos la fuerza financiera para definir cómo queremos crecer”
Latam Airlines Colombia busca aumentar vuelos entre Bogotá y Lima, ¿de qué forma?
Hoff, marca española de zapatillas abre su novena tienda de Latam en Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.