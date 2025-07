Latam Airlines elevó nuevamente sus previsiones financieras para el cierre de 2025, tras registrar una ganancia neta de US$ 241,8 millones en el segundo trimestre, impulsada por la sostenida demanda de viajes y la caída en los precios del combustible para aviones.

Según informó la aerolínea, la capacidad proyectada —medida en kilómetros de asientos disponibles (ASK, por sus siglas en inglés)— se revisó al alza.

Ahora se espera un crecimiento de entre 8.5% y 9.5% frente al rango anterior de 7.5% a 9.5%. A su vez, el Ebitdar ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y arriendos) se ubicaría entre US$ 3.650 millones y US$3.850 millones para todo el año, por encima del rango previsto previamente de US$ 3.400 millones a US$ 3.750 millones.

LEA TAMBIÉN: Paysafe elige Perú para iniciar operación de su billetera digital PagoEfectivo en Latam

Mejora operativa y recuperación sostenida

En el segundo trimestre, el Ebitdar ajustado aumentó 37.4% interanual hasta alcanzar los US$850 millones. Este desempeño permitió a la compañía con sede en Santiago ajustar nuevamente al alza su guía anual, tal como ya lo había hecho en el trimestre anterior.

Latam Airlines continúa consolidando su recuperación tras la reestructuración financiera iniciada en 2020 bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos.

El año pasado, la firma retomó la cotización de sus acciones en la Bolsa de Nueva York mediante la colocación de US$456 millones en certificados de depósito estadounidenses (ADR). Desde entonces, sus acciones han subido 66%.

En junio, la empresa realizó una venta secundaria de 10 millones de ADR y previamente había completado dos programas de recompra de acciones que representaron el 5% de su capital total.

Durante la conferencia de prensa posterior a la entrega de resultados, el gerente de finanzas de Latam, Ricardo Bottas, destacó que “la demanda sigue siendo sólida y el aspecto operativo se mantiene fuerte”. Añadió que las proyecciones también son positivas para 2026.