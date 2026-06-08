La sanción surge debido a que la empresa no pudo acreditar que la asistente entregó los reportes sobre sus acciones a la coordinadora denunciante.
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José Carlos Reyes Leyva
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El Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) de la Sunafil ratificó una multa impuesta a una empresa por incurrir en actos de hostilidad al dificultar el ejercicio de las funciones de una trabajadora, lo cual fue considerado como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales.

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