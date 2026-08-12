¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

12 de agosto del 2011. Hace 15 años

REGRESARÁN DESCUENTOS A GRATIFICACIÓN

Objetivo es recuperar los S/. 720 mlls. que esta medida les quita. Además revisarán los contratos de asociación público privada (APP) suscritos por la anterior gestión. Este año no habrá problema para financiar los servicios que presta Essalud, pero hay gran preocupación por lo que ocurrirá en el 2012, dijo Alvaro Vidal, presidente ejecutivo de esta entidad. Indicó que merma sus ingresos la exoneración del pago a Essalud en las gratificaciones de julio y diciembre.

Por ello, se presentará un proyecto al Congreso para dejar sin efecto esta ley. “Por esta exoneración dejamos de percibir S/. 720 millones. Sumado eso a un gasto excesivo -que aumentó en 50%- nos conduce a un escenario de déficit que, de no controlarse, se calcula llegará a S/. 1,903 millones en el 2015”, refirió.

En mayo, el Congreso aprobó prorrogar la exoneración del pago de aportes a Essalud en las gratificaciones de julio y diciembre hasta el 2014. Se calculó que esa exoneración implica que la entidad dejará de percibir hasta S/. 4,000 millones al fin de ese periodo.

EFEMÉRIDES. Indicó que merma sus ingresos la exoneración del pago a Essalud en las gratificaciones de julio y diciembre.

LEER TAMBIÉN: Así sería el “régimen progresivo” para pago de CTS, “grati” y vacaciones de mypes

12 de agosto del 2016. Hace 10 años

ESTILO DE PPK GUSTA AL 64% DE PERUANOS

Aprobación presidencial sube, principalmente, en estratos A, B y E. El 47% cree que el fujimorismo sí le dará facultades al Gobierno. Alan García empezó el 2011 con 50% de popularidad, Ollanta Humala lo hizo con 55% y Kuczynski se inicia con 61%. La población tiene más confianza en que el nuevo Gobierno cumplirá en mejorar la educación y la infraestructura que en reducir la inseguridad y la corrupción.

12 de agosto del 2021. Hace 5 años

INCERTIDUMBRE AHORA GOLPEA MÁS A FONDOS 1 Y 2 DE AFILIADOS A AFP

Impacto negativo se debió a que invierten más en activos locales en soles cuyos precios cayeron. Fondo 1 registra pérdidas de hasta 6.43% y el fondo 2 llegó a rendir 1.81%, pero está debajo de la inflación. Fondo 3, que es el de mayor riesgo, sí reporta ganancias en el año y rinde hasta 8.12%.