El edificio de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington. Fotógrafa: Stefani Reynolds/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Cinco años de inflación elevada están poniendo a prueba la paciencia de los funcionarios de la Reserva Federal y evidencian una división entre quienes están dispuestos a esperar antes de subir las tasas de interés y quienes consideran que el tiempo para actuar se está agotando.

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