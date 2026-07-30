La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) indicó que mantendrán las tasas de interés en el rango del 3.5% y el 3.75% pese a las presiones del presidente, Donald Trump, para que se rebajen.

A diferencia de la última reunión de junio, que aprobó por unanimidad la permanencia de la horquilla pese a las voces que sugerían una subida de las tasas, en esta ocasión fueron solo nueve de los doce miembros de la Junta de Gobernadores los que votaron a favor.

Aunque en el mes de junio la inflación se situó en el 3.5%, por debajo del 3.7 % pronosticado, el comité declaró en un comunicado que “garantizará la estabilidad de precios”.

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“La inflación se mantiene elevada en relación con el objetivo del 2 por ciento del Comité, lo que refleja en parte los choques de oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el de la energía”, indicó el pronunciamiento de la entidad.

Para el Comité, la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado.

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“La actividad económica se expande a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes”, añadió.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar a la Fed para que reduzca las tasas al considerar que otros países mantienen tasas inferiores y que Estados Unidos debería situarse entre las naciones con los intereses más bajos del mundo.

El miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, abrió la puerta este mes a nuevas subidas de los tipos de interés ante un previsible aumento de la inflación.

A su vez, Trump mantuvo una tensa relación con el anterior presidente de la Fed, Jerome Powell, por no mantener una flexibilización monetaria más agresiva y respaldó la nominación del actual presidente, Kevin Warsh.

Elaborado con información de EFE.