La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés entre 3,5% y 3,75%. (Foto: EFE)
La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés entre 3,5% y 3,75%. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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pese a las presiones del presidente, Donald Trump, para que se rebajen.

en esta ocasión fueron solo nueve de los doce miembros de la Junta de Gobernadores los que votaron a favor.

, el comité declaró en un comunicado que “garantizará la estabilidad de precios”.

“La inflación se mantiene elevada en relación con el objetivo del 2 por ciento del Comité, lo que refleja en parte los choques de oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el de la energía”, indicó el pronunciamiento de la entidad.

Para el Comité,

“La actividad económica se expande a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes”, añadió.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar a la Fed para que reduzca las tasas al considerar que otros países mantienen tasas inferiores y que Estados Unidos debería situarse entre las naciones con los intereses más bajos del mundo.

de los tipos de interés ante un previsible aumento de la inflación.

A su vez, Trump mantuvo una tensa relación con el anterior presidente de la Fed, Jerome Powell, por no mantener una flexibilización monetaria más agresiva y respaldó la nominación del actual presidente, Kevin Warsh.

Elaborado con información de EFE.

El Comité de la entidad estadounidense indicó que la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado. (Bloomberg/Nathan Howard)
El Comité de la entidad estadounidense indicó que la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado. (Bloomberg/Nathan Howard)

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