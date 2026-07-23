El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política de restricciones de visado dirigida a personas implicadas en ciberestafas, delitos informáticos y casos de extorsión sexual.

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la medida afectará a quienes sean considerados responsables o cómplices de este tipo de delitos.

Asimismo, mencionó que la política también podrá extenderse a familiares directos de esas personas.

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“A menudo orquestadas por organizaciones criminales transnacionales chinas, estas estafas han costado a los ciudadanos estadounidenses al menos 10.000 millones de dólares tan solo en 2024”, indicó el funcionario.

Por otro lado, aseguró que los menores estadounidenses son objetivo de redes de extorsión sexual que operan desde el extranjero.

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Según el Departamento de Estado, las restricciones forman parte de la estrategia del Gobierno del presidente Donald Trump para combatir el fraude en línea y otras actividades delictivas transnacionales que afectan a ciudadanos estadounidenses.

Rubio indicó que la Administración utilizará “todas las herramientas disponibles” para desmantelar estas redes, entre ellas sanciones, procesos judiciales, solicitudes de extradición y cooperación internacional entre cuerpos policiales.

Elaborado con información de EFE.