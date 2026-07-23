Estados Unidos anuncia restricciones de visado a implicados en ciberestafas y extorsión sexual. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini
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Redacción Gestión
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, delitos informáticos y casos de extorsión sexual.

En un comunicado, el secretario de Estado,

Asimismo, mencionó que la política también podrá extenderse a familiares directos de esas personas.

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“A menudo orquestadas por organizaciones criminales transnacionales chinas, estas estafas han costado a los ciudadanos estadounidenses al menos 10.000 millones de dólares tan solo en 2024”, indicó el funcionario.

Por otro lado, aseguró que los menores estadounidenses son objetivo de redes de extorsión sexual que operan desde el extranjero.

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Según

Rubio indicó que la Administración utilizará “todas las herramientas disponibles” para desmantelar estas redes, entre ellas sanciones, procesos judiciales, solicitudes de extradición y cooperación internacional entre cuerpos policiales.

Elaborado con información de EFE.

El Departamento de Estado indicó que las restricciones forman parte de la estrategia del Gobierno estadonidense para combatir el fraude en línea y otras actividades delictivas transnacionales. (Foto: Imagen creada por El Comercio usando Gemini)
El Departamento de Estado indicó que las restricciones forman parte de la estrategia del Gobierno estadonidense para combatir el fraude en línea y otras actividades delictivas transnacionales. (Foto: Imagen creada por El Comercio usando Gemini)

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