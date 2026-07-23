Cuatro de los seis países que aún tienen una opinión más favorable de EE.UU. se encuentran en la vecindad de China: Japón, Corea del Sur, India y Filipinas. (Foto: AFP)
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Financial Times
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La crisis política del Occidente se puede resumir en una sola palabra: desconfianza. Los votantes sienten cinismo, prejuicios e ira hacia sus sistemas. Pero cada uno de estos sentimientos es consecuencia de la pérdida de confianza. Se siente menos urgencia con respecto al desplome de la confianza del resto del mundo en Estados Unidos.

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