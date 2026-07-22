“Cuando vemos las valorizaciones de Meta, Google, Nvidia o Amazon, muchas están transando entre 20 y 25 veces precio-utilidad, que no es una valorización súper alta. Estamos en la parte alta del promedio histórico, sí, pero no vemos valorizaciones altísimas. Las consideramos justas”, afirmó Joana Castro, executive director de Asesoría de Inversiones de Credicorp Capital Wealth Management.

Así, aconseja sobreponderar las acciones de Estados Unidos, pero hacerlo mediante una mayor diversificación, pues el peso que tienen las 7 magníficas en los índices es muy elevado. “Estamos en la parte alta (de la valorización) que denota optimismo, pero no es euforia”, anotó.

Burbuja

Por ello, Castro precisa que la estrategia consiste en mantener la exposición al mercado estadounidense, pero incorporando ETF de calidad y estrategias “blend”, que reduzcan la dependencia de las mismas gigantes tecnológicas que dominan el S&P 500.

“No es que estemos recomendando salir de Estados Unidos, sino simplemente diversificar un poquito más los nombres, porque vemos mucha concentración en el índice”, precisó.

Además, la ejecutiva de Credicorp descartó que el mercado se encuentre en una burbuja similar a la de las puntocom de inicios de los años 2000. Explicó que, a diferencia de ese episodio, las principales empresas tecnológicas hoy cuentan con modelos de negocio consolidados y sólidos resultados financieros.

“Los resultados corporativos de Estados Unidos continúan sorprendiendo positivamente. Las empresas siguen generando ingresos a tasas de crecimiento de doble dígito, algo que no se esperaba con tanta consistencia”, señaló durante la presentación del reporte trimestral de la firma.

La volatilidad de las tasas de interés ha reducido el atractivo de la deuda pública tradicional. (Foto: Reuters).

Renta fija

En renta fija, Credicorp Capital adoptó una posición neutral, aunque mantiene una visión constructiva en segmentos específicos. Castro explicó que la volatilidad de las tasas de interés ha reducido el atractivo de la deuda pública tradicional, por lo que prefieren enfocarse en bonos de alta calidad administrados mediante fondos flexibles y en deuda corporativa emergente latinoamericana.

“Seguimos muy constructivos en la renta fija de alta calidad, invirtiendo a través de fondos flexibles que pueden gestionar activamente la duración, invertir en securitizados y utilizar derivados. Hoy la deuda pública tiene spreads muy comprimidos y hay que buscar otras formas de generar retorno”, comentó.

Las empresas en Latinoamérica están muy sanas, manejan un capex controlado, tienen poca deuda, un buen flujo de caja y las perspectivas políticas se han ido aclarando en buena parte de la región, concluyó.