Las acciones de las 'Siete Magníficas' con mejor rendimiento en el año son Nvidia (11.9%), Alphabet (11.7%) y Apple (9.3%). Foto: AP.
Las acciones de las 'Siete Magníficas' con mejor rendimiento en el año son Nvidia (11.9%), Alphabet (11.7%) y Apple (9.3%). Foto: AP.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Las acciones de las principales compañías tecnológicas, denominadas ‘Siete Magníficas’, vienen registrando un año volátil. Tras tocar su punto más bajo en abril, las acciones luego mostraron cierta recuperación, aunque aún tres de las siete compañías siguen en rojo.

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