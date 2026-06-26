Las acciones con mejor rendimiento en el año son Nvidia (11.9%), Alphabet (11.7%) y Apple (9.3%). Por su parte Amazon se muestra estable (0.9%). Y en contraste caen Tesla (-9.9%), Meta (-14.6%) y Microsoft (-24%), según un reporte elaborado por InValor, con datos al 22 de junio (ver gráfico).

Los analistas coinciden en que el principal factor que afectó el rendimiento de estas acciones -y del mercado en general- fue el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

¿Por qué los resultados dispares entre las ‘Siete Magníficas’? Recientemente se han dado muchas iniciativas vinculadas a mayores gastos en centros de datos e infraestructura vinculada a la Inteligencia Artificial (IA), refirió José Carlos Sánchez, jefe de research de InValor. “El gran beneficiado es Nvidia”, subrayó.

Mientras que respecto a Meta y Microsoft, “lo que el mercado busca es ver un poco más de perspectivas de rentabilidad por esa inversión. Y saber en qué plazo se vería esa rentabilidad”, apuntó Sánchez.

Previsiones para las principales acciones tecnológicas

José Carlos Sánchez refiere que las perspectivas son diferenciadas, pues hay compañías que tienen mejores fundamentos que otras. “Entre las compañías que nos parecen más interesantes se encuentran Meta y Amazon. Meta viene creciendo fuerte, invirtiendo en IA, y también tiene iniciativas para monetizar WhatsApp y herramientas de IA. Creemos que la compañía hoy está muy infravalorada”, sostuvo.

“En el caso de Amazon, consideramos que la acción también tiene buen potencial vinculado al crecimiento del negocio de la nube e iniciativas relacionadas eficiencias de gastos operativos. La compañía ha invertido en optimizar su cadena de suministros y centros logísticos”, resaltó.

En contraste, “no tenemos tan buenas perspectivas sobre Tesla, la compañía no ha mostrado un crecimiento consistente en el tiempo. Además, está sobrevalorada en nuestra opinión. Y enfrenta precios competitivos en el mercado de fabricantes chinos de autos eléctricos”, refirió Sánchez.

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Por su parte Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, refirió que las perspectivas de las ‘Siete Magníficas’ son positivas, a pesar de que se prevé un alza de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, hacia fines de este año o inicios del 2027.

Resalta que el mercado estima un alza promedio de las acciones de las ‘Siete Magníficas’ en un rango de entre 25% a 30% hacia los próximos doce meses. Pero con crecimientos diferenciados.

En el grupo con mayores tasas de crecimiento se encuentran Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet, con rentabilidades en torno a 30% en un año, indicó Zevallos. “Para Apple y Tesla la expectativa de apreciación de la acción es más baja, de 7% a 9%”, agregó.

Zevallos consideró a Microsoft y Amazon como las acciones con mayor potencial de crecimiento, por lo que representan buenas oportunidades de inversión a largo plazo.

“La acción de Microsoft ha estado castigada en tres a cuatro meses, pero fue una caída por hechos muy puntuales y no por los fundamentos de la empresa. Microsoft resulta una buena oportunidad de inversión a largo plazo”, remarcó Zevallos.