JPMorgan Chase & Co. elevó su estimación sobre cuánto deberán gastar —y endeudarse— las grandes empresas tecnológicas para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial, tras aumentar su pronóstico sobre la capacidad que construirán.

Los estrategas del banco ahora prevén que los hiperescaladores de IA gasten alrededor de US$ 5.5 billones hasta 2030 para ese propósito, un incremento de US$ 400,000 millones respecto de noviembre, según una nota de investigación publicada el martes. De ese total, US$ 4.1 billones provendrán de deuda, reflejando expectativas de que las compañías utilizarán fondos prestados para cubrir una mayor proporción de los gastos.

La carrera por invertir en infraestructura de IA ha impulsado las emisiones de bonos corporativos. Desde la proyección de JPMorgan en noviembre, las colocaciones vinculadas a inteligencia artificial y centros de datos han superado los US$ 300,000 millones, escribieron los estrategas encabezados por Tarek Hamid . Las emisiones destinadas a centros de datos han sido el principal motor de un volumen de colocaciones cercano a máximos históricos en lo que va del año, señaló el banco.

El fabricante de chips Nvidia Corp. se sumó el lunes a la ola de grandes emisiones de deuda de las tecnológicas, al vender US$ 25,000 millones en bonos de alta calidad crediticia. La operación atrajo órdenes por hasta US$ 85,000 millones de inversionistas interesados en exponerse al auge de la inteligencia artificial.

El fabricante de chips Nvidia Corp. se sumó el lunes a la ola de grandes emisiones de deuda de las tecnológicas, al vender US$ 25,000 millones en bonos de alta calidad crediticia. Foto: EFE.

Los mercados de bonos de grado de inversión liderarán la ola de financiamiento de la IA durante los próximos cinco años, representando aproximadamente US$ 2.1 billones del financiamiento para centros de datos, según los estrategas de JPMorgan. Otros US$ 350,000 millones provendrán de los mercados de financiamiento apalancado. Los analistas destacaron que los proyectos de centros de datos suelen pasar a grado de inversión una vez concluidos.

“Los mercados de crédito corporativo han dominado hasta ahora, pero esperamos que los emisores recurran a todos los mercados de capitales para respaldar sus necesidades de crecimiento”, escribieron los estrategas.

Respecto de las necesidades de financiamiento restantes, los estrategas apuntaron a US$1 billón en flujo de caja orgánico, US$ 400,000 millones en capital accionario adicional y US$ 300,000 millones en mercados de productos estructurados, dejando una necesidad de US$ 1.4 billones en capital alternativo.

Si bien la infraestructura de centros de datos ha dominado los mercados durante el primer semestre del año, los estrategas prevén un mayor gasto en unidades de procesamiento gráfico (GPU) y circuitos integrados de aplicación específica (ASIC). Aunque esperan que el financiamiento para centros de datos se estabilice alrededor de 2028, anticipan que el financiamiento para chips seguirá creciendo. Los estrategas proyectan US$ 3 billones de financiamiento para aceleradores de IA durante los próximos cinco años.

Los hiperescaladores siguen siendo “extraordinariamente rentables”, según la nota, y los estrategas esperan que el flujo de caja de estas empresas supere los US$ 900,000 millones en 2027. Al recurrir ahora al apalancamiento, las compañías podrán apoyarse más adelante en el flujo de caja operativo u otros mercados cuando las condiciones de financiamiento resulten menos atractivas.