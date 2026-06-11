La expansión de la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos productivos y los desafíos asociados a la sostenibilidad están transformando el perfil profesional que demandan las empresas. En este escenario, los conocimientos técnicos continúan siendo un requisito indispensable para carreras como la ingeniería, pero han dejado de ser el único factor diferenciador.

De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, cerca del 39% de las habilidades que actualmente poseen los trabajadores experimentará cambios o perderá relevancia hacia el 2030 . Asimismo, el 63% de los empleadores considera que la brecha de habilidades es una de las principales barreras para la transformación de sus organizaciones.

A ello se suma el avance de la inteligencia artificial. Según el LinkedIn Work Change Report 2025, alrededor del 70% de las competencias requeridas en la mayoría de los empleos evolucionará en los próximos años, impulsando una mayor valoración de capacidades humanas como la creatividad, la colaboración, la curiosidad y el pensamiento crítico.

En ese contexto, Lourdes Palomino, representante del área de People de Pavco Wavin, sostuvo que las organizaciones requieren profesionales que complementen su formación técnica con habilidades que les permitan liderar procesos de cambio.

“Durante muchos años, el diferencial profesional estuvo asociado principalmente al conocimiento técnico. Hoy ese conocimiento sigue siendo indispensable, pero ya no es suficiente. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de aprender continuamente, adaptarse a nuevos contextos, colaborar con equipos diversos y liderar la transformación en un entorno cada vez más cambiante”, señaló.

La ejecutiva indicó que esta tendencia resulta especialmente visible en sectores vinculados con infraestructura, construcción y gestión eficiente del agua, donde la adopción de nuevas tecnologías y los retos ambientales demandan perfiles con capacidad de actualización permanente.

Vínculo entre universidad y empresa

Frente a este escenario, Palomino remarcó la necesidad de fortalecer la conexión entre la formación académica y las exigencias del mercado laboral.

“La preparación profesional ya no ocurre únicamente en las aulas. Es fundamental que los estudiantes conozcan los desafíos reales del mercado, comprendan las tendencias que están transformando los sectores productivos y desarrollen competencias que les permitan aprender, desaprender y evolucionar constantemente”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, Pavco Wavin realizó recientemente un taller especializado dirigido a estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con el objetivo de acercarlos a las principales tendencias y desafíos que enfrenta actualmente el sector de infraestructura y sostenibilidad.

La especialista añadió que el futuro de la ingeniería estará cada vez más asociado a la capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. Según explicó, las empresas valorarán a los profesionales que logren integrar excelencia técnica con liderazgo, pensamiento crítico y una visión orientada a la resolución de problemas en entornos de cambio constante.